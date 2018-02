​Costul criminalitatii cibernetice in 2017, estimat la 600 de miliarde de dolari (studiu)

"Sectorul digital a transformat aproape toate aspectele vietii noastre, in special notiunea de risc si de criminalitate, in maniera in care activitatea criminala este mai eficienta, mai putin riscanta, mai rentabila si mai facila ca niciodata", arata Steve Grobman, expert la McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor informatice.Studiul, realizat de McAfee si de think tank-ul Center for Strategic and International Studies (CSIS), care a evaluat costul la 445 de miliarde in 2014, arata si importanta sa geopolitica."Rusia este lider in criminalitate cibernetica, gratie nivelului hackerilor sai si a dispretului fata de legile occidentale", arata vicepresedintele CSIS James Lewis."Coreea de Nord se situeaza in pozitia a doua, folosind criptomonedele pentru a-si finanta regimul, dar vedem astazi un numar in crestere de alte centre de criminalitate cibernetica (...) precum Brazilia, India si Vietnam", continua acesta.Furtul de proprietate intelectuala a reprezentat circa un sfert din totalul criminalitatii cibernetice in 2017, arata raportul.Rusia, Coreea de Nord si Iranul sunt cei mai importanti furnizori de atacuri care vizeaza institutiile financiare, in timp ce China este cea mai activa in ceea ce priveste spionajul cibernetic.Atacurile de tip "ramsomwares" reprezinta modul de atac cu cea mai rapida crestere, in special gratie ploriferarii de adevarate boutique-uri pe internet care propun servicii de piratare.Saptamana trecuta, Casa Alba a estimat un cost intre 57 si 109 miliarde de dolari pentru criminalitatea cibernetica in Statele Unite, in 2016, si a avertizat asupra efectelor de contagiune asupra economiei in ansamblul sau. In centrul preocuparilor SUA se afla, de asemenea, Rusia.