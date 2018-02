Playtech: Cum raportezi clipuri de pe YouTube sau comentarii deranjante

Daca intalnesti continut agresiv, rasist, extremist sau pornografic pe cea mai mare platforma de streaming, ar fi bine sa stii cum raportezi clipuri de pe YouTube, scrie Playtech.ro.





Desi reprezinta o sursa infinita de umor si clipuri informationale, YouTube reuseste sa fie gaura neagra a internetului cand vine vorba de mesaje extremiste, ura si comentarii de la care ti se ridica parul in cap. Foarte multi fac bani de pe urma clipurilor postate pe YouTube, iar serviciul online al celor de la Google s-a aflat de unul singur la baza conceptului de vlogger.





Din pacate pentru gigantul din Mountain View, este foarte greu sa monitorizezi fiecare clip postat pe YouTube. Inteligenta artificiala si retelele neurale te pot bloca sa postezi muzica fara drepturi de autor sau continut erotic pe indragita platforma online, dar nici un mecanism nu este perfect. Se urca 300 de ore de continut video in fiecare minut pe YouTube, este absurd sa crezi ca filtrarea acelor videoclipuri se poate realiza fara oameni. Sistemul devine si mai ineficient cand vine vorba de raportarea comentariilor agresive.

Daca vrei sa raportezi un clip de pe YouTube, mecanismul este destul de similar pe web si in aplicatia de mobil. In cazul in care navighezi pe internet folosind un desktop sau laptop, sub fereastra de redare a clipului deranjant, exista un buton cu trei puncte langa Share. Apasa pe el si opteaza pentru Raporteaza. Pe mobile, gasesti acelasi buton Raporteaza in coltul din dreapta sus al ferestrei de redare, in spatele meniului format din trei puncte, unul sub altul.





Bifeaza una dintre optiunile puse la dispozitie, in functie de motivul pe care l-ai avut in minte cand ai optat pentru raportarea clipului: Continut sexual, Continut violent sau respingator, Continut rauvoitor sau abuziv, Acte daunatoare si periculoase, Abuz asupra copiilor, Promoveaza terorismul, Spam sau continut inselator, Imi incalca drepturile, Problema cu subtitrarile. Apasa pe Inainte.

Articolul integral, pe Playtech.ro.