[P] Cum iti poti creste rapid afacerea cu ajutorul tehnologiei. Cazul cobotilor

Cobotii pot lucra de regula cu sarcini utile intre 3 si 10 kilograme si pot fi dotati cu un numar din ce in ce mai mare de senzori, grippere si alte unelte.Cobotii sunt foarte versatili, fiind adaptabili la utilizari multiple in productie. De exemplu, o companie producatoare de mici dimensiuni ar putea folosi in prima instanta un cobot usor pentru a alege produse de pe o banda transportoare si a le stivui intr-un palet, folosind senzori si grippere integrate pentru a umple paletul cu numarul corect de produse. In cateva minute robotul poate fi reprogramat, reamplasat pe alta pozitie si echipat cu accesoriile necesare pentru a infolia intregul palet.Fara a implica niciunul din costurile in mod traditional asociate cunostintelor de programare a robotilor, instalarii si imprejmuirilor pentru zona de lucru,Micii producatori sunt adesea nevoiti sa opereze in spatii limitate sau stramte. Sarcinile atribuite angajatilor pot fi deseori periculoase ori repetitive, dand nastere riscului de suprasolicitare fizica si ranire accidentala.Tinand cont de importanta imbunatatirii calitatii si vitezei de lucru pentru companiile mici, faptul ca micii producatori pot reduce riscul de accidente asociat lucrului in proximitatea masinilor grele reprezinta un element critic. In cazul tehnologiei Universal Robots, daca un brat robotic intampina un obstacol de tipul unui obiect sau unei persoane, functiile sale de siguranta intrerup automat functionarea robotului, fapt ce le permite oamenilor si cobotilor sa lucreze impreuna fara ca aceasta sa mai reprezinte o problema de sanatatea si securitatea muncii. Desigur, aceasta depinde de o evaluare de risc.Interfetele intuitive si simplu de programat fac din cobotii usori o alegere perfecta pentru productia de serii mici, ca si pentru executia operatiunilor de tip repetitiv. Daca apar modificari in fluxul de lucru, robotii pot fi repede si cu usurinta reprogramati si reamplasati, pentru a indeplini alte sarcini.In plus, aceste operatiuni pot fi realizate practic de catre orice membru al personalului, chiar si de aceia fara experienta in domeniul roboticii.Cereti sfaturi concrete despre cum puteti rezolva problemele de productie cu ajutorul cobotilor de la specialisti: https://www.cobotware.ro/ . Ei analizeaza activitatile pe care antreprenorul vrea sa le automatizeze si propun solutia optima.Orice domeniu unde exista sarcini repetitive accepta automatizarea proceselor intr-o masura mai mare sau mai mica. De la sudura la ambalarea salatelor si de la manipularea probelor de laborator pana la paletizare- gama activitatilor creste continuu.Pentru scopuri ca infoierea, ambalarea si paletizarea, tehnologia robotica poate accelera semnificativ executia unor operatiuni manuale si repetitive de pe linia de productie. Angajatii pot fi astfel eliberati de sarcinile obositoare si li se pot aloca alte responsabilitati, primind astfel sansa de a se implica intr-o varietate mai mare de activitati si totodata, in cazul celor mai in varsta, de a ramane pentru mai multa vreme in randurile fortei de munca active.Halele de productie de dimensiuni mai mici sunt reconfigurate aproape constant pe parcursul proceselor de productie, toate echipamentele trebuind sa fie adaptabile unor multiple utilizari si uneori chiar si portabile. Pentru majoritatea companiilor, a avea linii separate de asamblare si ambalare reprezinta un vis intangibil, multe dintre acestea fiind nevoite sa desemneze