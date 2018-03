Google este reclamata din nou la UE de catre site-uri de cumparaturi online

"Propunerea Google nu respecta decizia UE", afirma 19 companii intr-o scrisoare adresata comisarului Margrethe Vestager.Google sustine ca respecta ordinul Comisiei Europene.Site-ul britanic de comparare a preturilor Foundem, a carui plangere a dus la declansarea investigatiei UE, firma franceza Twenga si alte companii in domeniul cautarilor pentru calatorii, hartilor digitale si publishing-ului se afla printre semnatarele scrisorii."Actuala propunere a Google nu este mai buna decat propunerile facute de Google in perioada comisarului Almunia, iar in unele privinte este mai proasta", afirma reclamantele, referindu-se la predecesorul lui Vestager, care a incercat sa ajunga la un acord cu Google fara sa amendeze compania.Autoritatea pentru concurenta a UE a anuntat ca stie aceste ingrijorari si ca a solicitat opinii atat din partea firmelor respective cat si a Google."Scrisoarea prezinta mai multe argumente pe care Comisia le-a analizat deja, in cadrul evaluarii masurilor propuse de Google", a declarat miercuri un purtator de cuvant al autoritatii.Un purtator de cuvant al Google, Al Verney, a spus ca aceasta ofera companiilor concurente conditii corecte."Conform cerintelor, serviciile de comparare a cumparaturilor au aceleasi oportunitati ca si Google Shopping pentru a afisa reclamele de cumparaturi pe paginile de cautare ale Google", a spus Verney.Google poate fi amendata cu pana la 5% din media cifrei de afaceri zilnica, daca nu respecta ordinul UE.In 2008, autoritatile de reglementare din UE au amendat Microsoft cu 899 de milioane de euro, pentru ca nu a respectat o decizie din 2004 si cu alte 561 de milioane de euro in 2013 pentru nerespectarea unei decizii din 2009.