Facebook a oprit experimentul prin care News Feed-ul era impartit in doua, dupa ce a crescut cantitatea de stiri false si oamenii au avut acces mai greu la informatii relevante

Testul a durat cateva luni in sase tari mai mici: Bolivia, Cambodgia, Guatemala, Serbia, Slovacia si Sri Lanka si acolo userii au putut vedea doua News Feed-uri. Primele observatii, venite din Slovacia, aratau inca din primele zile ca in feed-ul cu postari de la familie si prieteni apar si postari de la diverse pagini care au platit pentru ca postarile sa fie evidentiate.Miscarea insemna ca tot mai multe pagini vor fi nevoite sa plateasca pentru publicitate la Facebook, fiindca altfel postarile lor nu vor mai aparea pe feed-ul principal, ci pe cel secundar care se gaseste in meniul Explore care este mai greu de gasit.Imediat dupa ce a inceput experimentul numit Explore, mai multi oameni din media au spus ca nu doar ca stirile de la publicatii serioase au ajuns mai greu la useri. In plus, s-a spus si ca a crescut numarul de stiri false si de dezinformari ce apar sus pe News Feed. Astfel de exemple au venit din Slovacia si din Cambodgia.Facebook nu a spus ca experimentul ar fi crescut dezinformarile, insa a admis ca nu a avut o comunicare chiar grozava. "In sondaje oamenii ne-au spus ca sunt tot mai nemultumiti cu postarile pe care le vad si ca avand doua News Feed-uri separate nu au avut conexiuni mai multe cu prietenii si familia", spune Adam Mosseri, care gestioneaza News Feed-ul la Facebook. "Am mai aflat si ca oamenii din tarile in care am facut testul au ajuns mai greu la informatiile importante si ca nu am comunicat clar in ce va consta testul".Sefi de la publicatii din Slovacia, Cambodgia si Bolivia spun ca site-urile de stiri si-au vazut traficul scazand puternic, fiindca postarile au un reach mult mai mic, practic ajung la mai putini oameni. In unele cazuri scaderile au fost de 30-60%, cel mai grav fiind 80%.Compania spunea ca vrea sa afle daca intr-adevar utilizatorii vor o separare clara intre continutul personal si cel public, practic intre ce pun prietenii aproapiati si rudele si ce posteaza diverse pagini la care au dat like, fie ca este vorba de site-uri de stiri, de cantareti, de marci auto sau magazine.Facebook a facut modificari si in trecut cand utilizatori s-au plans, un exemplu fiind perioada trecuta in care foarte multi primeau mesaje inutile despre prieteni care au ales sa joace online diverse jocuri. Compania face multe teste, dar numai o parte din ele ajung sa se transouna in schimbari simtite de toata lumea.Sursa: New York Times