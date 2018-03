Islanda: 11 oameni au fost arestati pemtru ca au furat 600 de computere folosite pentru a obtine criptomonede

Au fost furate 600 de computere, dupa patru jafuri care s-au petrecut in decembrie (trei dintre ele) si in ianuarie (unul). Politia nu a divulgat informatiile mai repede, pentru a nu compromite ancheta.Islanda este un loc popular pentru centrele da date datorita climei reci care face ca, per total, costurile cu energia necesara pentru a raci centrele de date sa fie mult mai mici decat mai la sud.In februarie s-a anuntat ca a crescut puternic cantitatea de energie folosita in aceste centre de date, semn ca se face pe scara larga minare de Bitcoin si de alte monede.Acum, politia ia date de la furnizorii de servicii de internet din tara pentru a incerca sa afle unde au fost reconectate echipamentele furate.Punerea pe piata a monedei Bitcoin se face prin operatia de "mining", numita asa pentru a evoca "mineritul" prin care se obtine valoarea in cazul real; aici este vorba de efectuarea unor calcule matematice - asemanatoare cu cele din criptografie - care sa determine aparitia unei cantitati de moneda relativ constanta. "Minerii" de Bitcoin fac aceasta munca deoarece sunt rasplatiti prin taxele de tranzactie platite de utilizatori pentru procesari mai rapide ale tranzactiilor, plus bitcoini nou creati conform unei rate fixe.