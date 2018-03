Uber va lansa serviciul de livrare de mancare Eats in 100 de orase in acest an. Lansarea din Bucuresti va fi in urmatoarele doua luni

UberEats va fi lansat in tari precum Romania, Cehia, Ucraina, Irlanda si Egipt. In plus va fi adaugat in 40 de orase din Regatul Unit si 35 din Franta, a spus Jason Droege, director pe logistica la companie.Uber este foarte multumita de cum a mers serviciul de livrare de mancare ce a generat peste 10% din veniturile companiei. Daca in 2016 Eats a adus profit in 3 din cele 50 de orase in care era activ, anul trecut a fost pe plus in 45 dintre cele 200 de orase.Cel mai recent serviciu lansat de Uber in Romania este GREEN, lansat in Bucuresti la final de februarie. Utilizatorii pot chema prin aplicatie masini electrice Renault ZOE, fiind disponibile 20 de vehicule. Asigurarea serviciului UberGREEN este posibila in urma unui parteneriat incheiat intre companiile Uber si eldrive (din Bulgaria).