Trump a blocat prin decret cea mai mare tranzactie din istoria tehnologiei, invocand motive de securitate nationala

Trump a luat decizia de a bloca tranzactia la recomandarea Comitetului American pentru Investitii Straine. Comitetul a fost sesizat de Qualcomm, care se opune unei preluari ostile.Trump spune ca sunt dovezi credibile ca tranzactia ar afecta siguranta nationala SUA. Nu este o premiera: in trecut au fost cazuri in care autoritatile s-au opus preluarii de catre grupuri chineze a unor companii din SUA.Analisti din tehnologie spuneau ca, pe termen lung, chinezii ar avea de castigat daca Broadcom ar prelua Qualcomm, fiindca Broadcom, spre deosebire de rivalul sau, nu sta atat de bine la partea de cercetare-dezvoltare, crescand in schimb prin vanzarea de active si prin achizitii. Analistii spun ca cel mai mult ar avea de castigat Huawei pe termen mediu, mai ales la capitolul tehnologii 5G.Broadcom a facut in noiembrie o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde dolari pentru Qualcomm, ceea ce inseamna nu doar un record pentru piata procesoarelor, ci si pentru intregul domeniu IT. Qualcomm a respins oferta o saptamana mai tarziu, iar in februarie Broadcom a adaugat aproape 20 miliarde dolari.Daca tranzactia s-ar fi concretizat ar fi rezultat un conglomerat de 200 miliarde dolari care ar pune mari probleme ambitiilor gigantului Intel. Cea mai mare tranzactie din tehnologie s-a petrecut in 2015 cand Dell a cumparat cu 67 miliarde dolari EMC.Broadcom ar fi putut deveni al treilea producator mondial de procesoare, dupa Intel si Samsung. Compania nou-creata ar fi putut avea vanzari de peste 50 miliarde dolari si este 40.000 de angajati.Sursa: BBC