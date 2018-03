Apple dezvolta si testeaza in secret tehnologia pentru a realiza singura ecranele viitoarelor terminale, scrie Bloomberg

Sursele citate de Bloomberg spun ca intr-un centru secret din California inginerii au obtinut ecrane functionale de Apple Watch cu tehnologia MicroLED, scopul fiind ca in cativa ani aceste ecrane sa ajunga pe ceasurile din viitoarele generatii. Apple Watch foloseste in prezent ecrane OLED de la LG Display.Sursele spun ca in mai 2017 inginerii au reusit sa realizeze prototipuri functionale de ecrane MicroLED pentru smartwatch, insa nu sunt independente, ci trebuie conectate la o placa de baza. Insa inginerii sunt multumiti de rezultate si de faptul ca au control mare asupra culorilor afisate, iar sefii au aprobat continuarea dezvoltarii acestor ecrane si pentru urmatorii doi ani.MicroLED este o tehnologie noua si complexa. Tehnologia nu are nevoie de lumina de fundal, LED-urile generand propria lumina, iar despre MicroLED s-a vorbit mult la inceput de an, cand Samsung a prezentat un televizor urias: The Wall.Ecranele MicroLED sunt greu de produs si Apple ar trebui sa investeasca enorm daca vrea sa controleze intreg procesul de productie.Ambitia Apple arata faptul ca gigantul din Cupertino vrea sa aduca in-house designul pentru cat mai multe componente si miscarea va afecta o serie de furnizori, daca va reusi sa industrializeze aceste componente. Printre cei care ar putea fi afectati de scaderea comenzilor se numara Samsung Electronics, Japan Display, Sharp si LG Display.Productia acestor ecrane este extraordinar de complexa, fiindca, in functie de marime pot fi formate din milioane de pixeli individuali, fiecare avand trei sub-pixeli. Este nevoie de calibrare si intreg procedeul este foarte lung.Sursele citate de Bloomberg spun ca e foarte putin probabil ca aceste ecrane sa ajunga mai repede de 3-5 ani pe iPhone, daca totul merge bine ele ar putea ajunge mai intai pe Watch. La iPhoneX, telefon cu ecran OLED, Apple foloseste tehnologie Samsung.