Rusia: Mesageria Telegram, somata sa furnizeze, in 15 zile, cheile de criptare serviciului secret FSB

Intr-un comunicat publicat pe site-ul sau, agentia de reglementare a telecomunicatiilor Roskomnadzor a cerut serviciului de mesagerie sa "furnizeze FSB informatiile necesare pentru decodarea mesajelor electronice primite, transmise, in curs de primire".Telegram este cunoscuta pentru oferirea unui nivel foarte ridicat de confidentialitate dar folosirea sa de catre miscarile jihadiste a starnit in mod regulat polemici in ultimii ani.Avertismentul intervine dupa o decizie a Curtii supreme care a respins o plangere a mesageriei, care incerca sa anuleze o condamnare precedenta."Amenintarea de a bloca Telegram daca nu furnizeaza datele personale ale utilizatorilor sai nu va avea rezultate. Telegram va apara libertatea si confidentialitatea", a reactionat pe Twitter cofondatorul mesageriei, Pavel Durov.La jumatatea lui octombrie, justitia rusa a condamnat Telegram la o amenda de 800.000 de ruble (18.000 euro) pentru refuzul de a coopera cu FSB.Durov a parasit Rusia in 2014, invocand tensiuni cu autoritatile.Dupa atentatul soldat cu 16 morti in metroul din Sankt Petersburg, in 3 aprilie 2017, FSB a afirmat ca autorul si complicii sai au folosit Telegram "pentru a-si ascunde planurile criminale".