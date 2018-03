Aleksandr Kogan, psihologul care a conceput softul care sustragea datele personale de la Facebook, spune ca este pe nedrept considerat tap ispasitor

El a realizat pentru CA testul de personalitate This is Your Digital Life care a fost descarcat de 270.000 de utilizatori, dar aplicatia a colectat date despre toti prietenii acestora, in total cateva zeci de milioane.Kogan a terminat in 2014 lucrul pentru Cambridge Analytica si spune ca nu a stiut ca datele vor fi folosite pentru a ajuta campania lui Trump.Kogan s-a aratat uimit de acuzatiile care i s-au adus si spune ca a fost asigurat de CA ca era perfect legal tot ce facea si ca nu incalca politicile Facebook.Scandalul a capatat amploare dupa ce inregistrari date publicitatii de Channel 4 il arata pe CEO-ul CA, Alexander Nix cum se lauda ca a contribuit decisiv la alegerea lui Trump.Cambridge Analytica neaga ca ar fi folosit datele de pe Facebook in campania lui Trump, iar Facebook spune ca Aleksandr Kogan a incalcat regulile retelei, transferand datele catre o terta parte, in scop comercial.The Guardian a scria recent ca A. Kogan a fost profesor asociat la universitatea de Stat din Dankt Petersburg, unde a beneficiat de subventii din partea guvernului rus pentru cercetari in domeniul social media."Stres, sanatate si bunastare psihologica in retelele sociale: investigare interculturala", este titlul unui astfel de studiu. O alta conferinta se numea "Noi metode de comunicare in calitate de instrument politic eficient".Universitatea Cambridge a precizat ca profesorii pot participa la studii finantate de terte parti, dar trebuie sa isi anunte superiorul ierarhic in prealabil, ceea ce Kogan a facut.