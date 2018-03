Comisia Europeana propune impozitarea cu 3% a veniturilor marilor companii de tehnologie

Prima initiativa urmareste sa faca o reforma a normelor in materie de impozit pe profit, astfel incat profiturile sa fie inregistrate si impozitate acolo unde companiile au o interactiune semnificativa cu utilizatorii prin canalele digitale. Aceasta este solutia pe termen lung preferata de Comisie.

Cea de-a doua propunere raspunde apelurilor primite din partea mai multor state membre in ceea ce priveste instituirea unui impozit intermediar care sa acopere principalele activitati digitale care, in prezent, nu sunt deloc impozitate in UE.

Propunerile vin intr-un context complicat in care SUA ameninta ca va taxa mai multe bunuri produse de companii europene, in timp ce Comisia Europeana investigheaza practicile fiscale prin care gigantii americani reusesc sa evite plata unor impozite mai mari, redirectionand venituri catre tari precum Luxemburg si Irlanda.Companiile americane de tehnologie au spus in repetate randuri ca platesc taxe conform legii si ca in unele cazuri platesc taxe in SUA pentru profiturile expatriate acolo. Companiile de tehnologie se opun unor taxe suplimentare fiindca le-ar fi afectata marja de profit."Veniturile fiscale vor fi colectate de statele membre in care sunt situati utilizatorii si se vor aplica numai companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. In acest mod se poate asigura ca intreprinderile mai mici nou infiintate si in curs de extindere raman scutite de aceasta sarcina. Daca impozitul se va aplica la o cota de 3%, se estimeaza ca statele membre ar putea obtine venituri anuale de 5 miliarde de euro", se spune in comunicatul CE.Comisia Europeana spune ca "a propus noi norme menite sa garanteze ca activitatile comerciale digitale sunt impozitate intr-un mod corect si favorabil cresterii economice in UE".Propunerile legislative vor fi inaintate Consiliului spre adoptare si Parlamentului European spre consultare. In acelasi timp, UE va continua sa participe in mod activ la discutiile purtate la nivel mondial pe tema impozitarii economiei digitale in cadrul G20/OCDE si sa insiste asupra adoptarii unor solutii internationale ambitioase.De ce este nevoie de taxare? Normele fiscale actuale nu reglementeaza profiturile realizate din activitati profitabile precum vanzarea datelor si a continuturilor generate de utilizatori. Statele membre au inceput incet-incet sa caute, in mod unilateral, solutii rapide de impozitare a activitatilor digitale, ceea ce creeaza probleme juridice si incertitudine fiscala pentru mediul de afaceri. Numai printr-o abordare coordonata se poate garanta ca economia digitala este impozitata intr-un mod corect, sustenabil si favorabil cresterii economice.Doua propuneri legislative distincte prezentate acum de Comisie vor avea ca rezultat o impozitare mai corecta a activitatilor digitale in UE:Pachetul prezentat acum prevede o abordare coerenta a UE in privinta unui sistem de impozitare a economiei digitale care sprijina piata unica digitala si care va servi drept punct de pornire pentru discutiile internationale menite sa solutioneze problema la nivel mondial."Digitalizarea aduce nenumarate beneficii si oportunitati, insa necesita si o adaptare a normelor si a sistemelor noastre traditionale. Am prefera sa dispunem de norme convenite la nivel mondial, inclusiv la nivelul OCDE. Insa valoarea profiturilor care scapa in prezent neimpozitate este de neacceptat. Trebuie sa ne aducem de urgenta normele fiscale in secolul al XXI-lea, recurgand la o noua solutie cuprinzatoare si orientata catre viitor", spune Valdis Dombrovskis, vicepresedintele pentru moneda euro si dialog social ."Normele noastre care dateaza de dinainte de aparitia internetului nu permit statelor membre sa impoziteze companiile din domeniul digital care isi desfasoara activitatea in Europa atunci cand acestea nu sunt prezente fizic aici sau cand prezenta lor fizica este neglijabila. Aceasta situatie este ca o gaura neagra tot mai mare pentru statele membre, intrucat baza fiscala se deterioreaza. Toate acestea sunt motivele pentru care propunem astazi un nou standard juridic, dar si un impozit intermediar pe activitatile digitale.", spune Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Propunerea 1: O reforma comuna a normelor UE in materie de impozit pe profit pentru activitatile digitaleAceasta propunere va permite statelor membre sa impoziteze profiturile generate pe teritoriile lor, chiar si in cazul in care o companie nu are o prezenta fizica acolo. Noile norme vor garanta o contributie la finantele publice din partea companiilor online egala cu cea a companiilor traditionale cu prezenta fizica.Se va considera ca o platforma digitala are o ¬prezenta digitala¬ impozabila sau un sediu permanent virtual intr-un stat membru daca indeplineste unul dintre urmatoarele criterii:- veniturile anuale ale companiei intr-un stat membru depasesc pragul de 7 milioane de euro;- compania are peste 100 000 de utilizatori intr-un stat membru intr-un an fiscal;- intr-un an fiscal, se incheie peste 3 000 de contracte comerciale de servicii digitale intre compania respectiva si utilizatorii comerciali.Noile norme vor schimba si modul in care sunt repartizate profiturile catre statele membre, astfel incat sa se reflecte mai bine felul in care companiile pot crea valoare online: de exemplu, in functie de locul in care se afla utilizatorul in momentul consumului.In fine, noul sistem asigura o legatura reala intre locul in care sunt realizate profiturile digitale si locul in care sunt impozitate. Masura ar putea fi inclusa, in cele din urma, in sfera bazei fiscale consolidate comune a societatilor (CCCTB) ¬ initiativa propusa deja de Comisie pentru repartizarea profiturilor marilor grupuri multinationale intr-un mod care sa reflecte mai bine locul unde se creeaza valoarea.Propunerea 2: Un impozit intermediar pe anumite venituri provenite din activitati digitaleAcest impozit intermediar garanteaza ca activitatile care in prezent nu sunt impozitate efectiv vor incepe sa genereze venituri imediate pentru statele membre. Astfel, se va putea evita luarea unor masuri unilaterale de impozitare a activitatilor digitale in anumite state membre, situatie care ar putea conduce altfel la o mare diversitate de solutii nationale in prejudiciul pietei unice.Spre deosebire de reforma comuna, la nivelul UE, a normelor fiscale de baza, acest impozit indirect ar urma sa se aplice veniturilor obtinute din anumite activitati digitale care nu intra deloc sub incidenta actualului cadru fiscal. Acest sistem se va aplica doar cu titlu provizoriu, pana la finalizarea reformei globale si pana la integrarea deplina a unor mecanisme care sa reduca posibilitatea dublei impuneri.Acest impozit se va aplica veniturilor obtinute din activitati in cazul carora utilizatorii joaca un rol major in crearea de valoare si care sunt cel mai greu de reglementat prin normele fiscale actuale, cum ar fi veniturile obtinute din:- vanzarea de spatiu publicitar online;- activitati de intermediere digitala care permit utilizatorilor sa interactioneze cu alti utilizatori si care pot mijloci vanzarea de bunuri si servicii intre acestia;- vanzarea de date generate pe baza informatiilor furnizate de utilizatori.