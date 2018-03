Facebook se confrunta cu campanii de dezabonare si actiuni in justitie ale utilizatorilor si micilor actionari, dupa scandalul Cambridge Analytica

Celebrul sau PDG, Mark Zuckerberg, a pastrat pana in prezent tacerea, dar ar putea sa se exprima in urmatoarele 24 de ore, crede presa americana.Tacerea sa, alaturi de cea a mainii sale drepte Sheryl Sandberg, a contribuit la accentuarea neincrederii pe Wall Street. De luni, actiunea Facebook a pierdut circa 10% si zeci de miliarde de euro in valorizare bursiera, chiar daca se evolutia se stabiliza miercuri.Furia fata de Facebook, care a lasat societatea britanica Cambridge Analytica sa foloseasca datele personale a circa 50 de milioane de utilizatori, fara cunostinta lor, ramane insa la acelasi nivel.Brian Acton, cofondatorul mesageriei Whatsapp cumparata in 2014 de catre Facebook, si-a alaturat vocea numerosilor internauti care cer parasirea retelei sociale."E vremea. #deletefacebook", a scris pe contul sau de twitter Acton, qui care lucreaza acum pentru Signal, o aplicatie de mesagerie rivala cu Whatsapp. "Stergeti si uitati. E vremea sa va ingrijiti de viata privata", a adaugat el.Mai multe site-uri propun sfaturi de dezabonare, avertizand insa ca procesul de dezabonare este mult mai complex decat pare.Facebook propune utilizatorilor o optiune de "dezactivare" a contului, care permite suspendarea temporara a acestuia. Anumite informatii precum mesajele trimise raman insa vizibile.Utilizatorii care opteaza pentru "suprimare" nu isi vor mai putea reactiva contul. Mesajele trimise prietenilor vor ramane vizibile. Copii ale anumitor elemente raman insa in bazele de date ale Facebook.Suspendarea definitiva a contului poate dura pana la 90 de zile, dar, in acest interval, informatiile nu mai sunt accesibile.Candidatii la dezabonare care folosesc Facebook pentru a se conecta la alte aplicatii sau site-uri pot cunoaste probleme de logare.Miercuri, era dificil de stiut daca apelurile la dezabonare erau urmate si numarul persoanelor care au parasit efectiv reteaua sociala.Roger McNamee, unul dintre investitorii cei mai reputati din Silicon Valley si unul dintre primii actionari ai Facebook, arata ca actuala criza a facut o victima importanta: increderea utilizatorilor in reteaua sociala. Ori acesta este un element esential al succesului societatii."Problema este dispretul nebunesc fata de drepturile utilizatorilor la viata privata si o indiferenta fata de respectarea datelor care au fost incredintate Facebook", a spus McNamee, la postul american de radio NPR."Nu stiu exact ce se intampla dar imi e teama ca exista o problema sistemica cu algoritmii si ca modelul economic al Facebook permite actorilor rau intentionati sa afecteze utilizatorii nevinovati ai Facebook", a aratat el.Utilizatori si mici actionari nu au asteptat si au decis sa aduca afacerea in fata tribunalelor, pentru a cere despagubiri.Mai multe cabinete de avocatura au anuntat miercuri ca au depus plangeri si recursuri in nume colectiv (class action) pentru utilizatori si actionari. Acestea trebuie insa sa mai fie si acceptate de judecatori.Tot in plan juridica, mai multe anchete au fost deschise in SUA de autoritatile de reglementare, precum Comisia federala pentru comert (FTC), dar si de procurorii din New York si Massachusetts.