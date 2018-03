Scandalul Facebook - Analytica ii face pe aproape jumatate din utilizatorii de social media din Germania „sa dea unlike”

Reactii oficiale

Reactii juridice

Reactii europene

Preocupat de sfera sa privata, mai mult ca in alte tari, cetateanul din Germania sanctioneaza prompt derapajele Facebook. In sondajul realizat marti si miercuri de institutul de sondaje Emnid pentru revista „Focus”, 49% au luat in considerare renuntarea la retelele de socializare. Barbatii (53%) sunt mai predispusi sa se dezaboneze decat femeile (44%). Sondajul a fost facut pe un esantion de 1.010 persoane. Sondaje au initiat online si alte publicatii si platforme.T-online.de releva duminica, in urma chestionarii a 16.673 de utilizatori, urmatoarele rezultate, date prin raspunsul la intrebarea: „Va ganditi, datorita scandalului legat de Cambridge Analytica, sa nu mai folositi Facebook?”: „Da, neaparat” (15,3%), „Mai degraba da” (16,9%), „Indecis” (11,3%), „Mai degraba nu” (25,8%”, „Nu, in niciun caz” (11,2%), „Deja nu mai folosesc Facebook” (19,5%).Avand in vedere scandalul Facebook care vizeaza folosirea necorespunzatoare a datelor de utilizator, presedintele Oficiului Federal pentru Securitatea Informatiilor, Arne Schönbohm, ia pozitie. „Exemplul prezent arata ca aceasta protectie, in cooperarea cu alte companii, necesita o calitate superioara", a spus Schönbohm pentru „Rheinische Post”. Cazul trebuie clarificat si transparentizat, crede el, fiind inca neclar, daca Facebook a fost doar un furnizor de date ignorant si victima, sau complice al Cambridge Analytica.Compania britanică de analiza a datelor, Cambridge Analytica, ar fi accesat in mod neautorizat anumite date, provenind din peste 50 de milioane de profiluri de utilizatori Facebook. De asemenea, in informatiile aparute in spatiul public se spune ca baza de date a sprijinit, in mod special, campania electorala a presedintelui american Donald Trump.Scandalul datelor de la Facebook ridica intrebarea daca si cate dintre cele peste 30 de milioane de utilizatori din Germania, ai retelei sociale, ar putea fi afectate. Nu exista, pana acum si oficial, niciun raspuns. In consecinta, ministrul federal al Justitiei, Katarina Orz (SPD), a solicitat clarificari de la un reprezentant de rang inalt al companiei, de la Berlin.Mai mult chiar, se pune problema responsabilitatii juridice, la care se cauta raspuns de la politicieni. Guvernul federal ar trebui sa examineze modul in care ar trebui sa se comporte pe viitor, dar si sa raspunda la intrebarea referitoare la optiunile juridice pe care le au utilizatorii germani ai Facebook, pentru a actiona impotriva unei incalcari a legii protectiei datelor personale. Din perspectiva mai multor avocati specializati in drept constitutional, actiunea in justitie este extrem de limitata.„Datorita pozitiei sale monopoliste si a puterii sale pe piata, Facebook e obligata sa ia masuri efective de protectie a sferei private” , spune profesorul universitar de drept, Christoph Degenhart, pentru Handelsblatt. In opinia sa, acest lucru nu s-a intamplat, ci Facebook a facilitat accesul la aceste date. „Pe de alta parte, sunt de parere ca acela care isi ofera datele Facebook, isi sacrifica intr-o apreciabila masura si intimitatea, astfel incat sa nu mai poata sa invoce un drept nelimitat la sfera privata”, considera profesorul din Leipzig.Pozitia sa e sustinuta si de profesorul in stiinte administrative de la Universitatea din Speyer, Joachim Wieland, care spune ca „relatia utilizatorilor germani cu Facebook tine de dreptul privat, asa incat acestia pot invoca o lezare a protectiei datelor lor personale, insa nu pot, in mod nemijlocit, sa apeleze la drepturile lor fundamentale“.Facebook nu a oferit, pana in clipa de fata, prea multe raspunsuri. Ministrul Justitiei german va vorbi luni despre consecințele scandalului, cu seful Facebook pentru politici in Europa, Sir Richard Allan. Britanicul Allan, fost politician si arheolog, este privit ca lobbyist-sef al Facebook. Din 2009, el lucreaza ca director de politici pentru companie.Vineri, Facebook si-a reiterat dorinta de a actiona. „Prioritatea noastra acum este de a clarifica incidentele din trecut, pentru a evita utilizarea nepermisa de date in viitor si pentru a oferi oamenilor mai mult control“, a declarat Semion Rens, de la Facebook Germania.Nu doar in Germania are efect scandalul legat de Facebook. Uniunea Europeana prevede orientari mai stricte in protectia consumatorilor, pentru retele virtuale precum Facebook și Google. In viitor, chiar si servicii gratuite cum ar fi Gmail, vor fi acoperite de normele de protectie a consumatorilor, dupa cum prevede un document al Comisiei Europene pus la dispozitia Reuters si pe care, din informatiile Handelsblatt , agentia de stiri il va publica luna viitoare.In cadrul acestor oferte gratuite, „utilizatorii platesc cu date, in loc de bani, pentru serviciul de folosinta gratuita a Clouds sau a cailor de comunicare“. „Datorita cresterii valorii economice a datelor personale, aceste servicii nu mai sunt gratuite“, scrie in documentul UE citat de Handelsblatt. Se prevede ca „utilizatorii sa primeasca informatii despre utilizarea datelor inainte de a avea primul acces si sa poata rezilia contractul de folosinta in termen de14 zile de la primirea lui“.