Mark Zuckerberg îşi cere scuze în ziarele britanice pentru scurgerea de date, în urma scandalului Cambridge Analytica

"Este posibil să fi auzit de o aplicaţie cu un test creată de un profesor universitar care a vândut apoi datele a milioane de utilizatori în 2014. Aceasta a fost un abuz de încredere şi îmi pare rău că nu am făcut mai mult la acel moment", a scris Zuckerberg.El a adăugat că Facebook deja a oprit alte aplicaţii similare din a obţine astfel de informaţii şi limitează cantitatea de date pe care aplicaţiile le pot colecta atunci când un utilizator se loghează cu contul de Facebook.Totuşi, Zuckerberg a avertizat că aplicaţia folosită de Cambridge Analytica nu este singura care a avut acces la datele personale ale utilizatorilor înainte ca Facebook să îşi înăsprească procedurile."Ne aşteptăm să existe şi altele", a precizat el, notând că Facebook investighează toate aplicaţiile care au avut acces la cantităţi semnificative de date înainte ca problema să fie rezolvată.Zuckerberg a promis că Facebook va interzice aplicaţiile descoperite şi va informa toţi utilizatorii afectaţi."Vă mulţumesc că aveţi încredere în această comunitate. Promit că voi face lucrurile mai bine", a încheiat el.Facebook are 44 de milioane de utilizatori în Marea Britanie, care se află astfel în Top 10 în lume din acest punct de vedere. Vera Jourova, comisarul european pentru justiţie şi al consumatorilor, a declarat pentru Bild am Sonntag că scurgerea de date a 50 de milioane de utilizatori Facebook "este complet inacceptabilă" şi a cerut ca Facebook să clarifice câţi utilizatori europeni au fost afectaţi de situaţie.