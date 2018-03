Ce știe Facebook despre tine și cum poți descărca uriașele cantități de date

Pentru a descărca informațiile trebuie să intri la Settings (Setări) și să bifezi Download a copy of your Facebook data. (Descarcă o copie a datelor tale de pe Facebook).Un click este suficient și apoi vei primi pe e-mail linkul de la care poți descărca fișiserul RAR cu toate datele. Și nu este deloc mic. Spre exemplu, fișierul meu are 2,3 GB, deși postez pe Facebook în medie de numai două-trei ori pe lună.Pachetul de date poate fi navigat din fișierul index.html unde există un meniu cu următoarele categorii;ProfileContact InfoTimelinePhotosVideosFriendsMessagesPokesEventsSecurityAdsApplicationsPoți vedea tot ce ai postat pe Facebook vreodată (text, foto, video), lista de prieteni, oamenii cărora le-ai dat Unfriend, evenimentele la care ai fost invitat, paginile la care ai dat Like și aplicațiile instalate pe telefon. Pachetul de date conține și lucruri care nu au strict legătură cu Facebook, mai ales că, spre exemplu, sunt multe aplicații la care te poți autentifica prin Facebook.Unii vor fi surprinși să vadă că sunt stocate în format text toate convorbirile pe care le-au avut vreodată pe Facebook Messenger, iar alți se vor arăta șocați de faptul că sunt prezente în pachetul de date și listing-urile convorbirilor telefonice (cu cine ai vorbit, când și cât timp).Cum arată un listing de convorbiri telefonice în pachetul de date FacebookLa capitolul Ads poți vedea la ce reclame ai dat Like de-a lungul anilor și ce companii au informațiile tale de contact (la finalul categoriei Ads este un capitol numit Advertisers with your contact info).La categoria Security poți vedea când ai intervenit să schimbi diverse lucruri la cont, fie că ai modificat parola sau ți-ai pus diacritice la nume.Descărcând aceste date nu trebuie uitat faptul că modelul de business al Facebook, companie cu afaceri de peste 10 miliarde dolari pe trimestru, se bazează pe colectarea unei cantități uriașe de informații despre ce facem, ce ne place, ce urmărim. Acestea ajung la diverse companii și pe feed vedem reclame care încearcă să ”țintească” foarte precis ce am putea cumpăra.În plus, foarte mulți dintre noi nu am citit toată lista cu permisiuni pe care Facebook si aplicațiile sale conexe le cer la instalare, mai ales că acum mulți ani, când foarte multă lume a instalat Facebook, Messenger sau Instagram, nu era atât de discutată și controversată problema gestionării datelor personale.