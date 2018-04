Mark Zuckerberg îi răspunde lui Tim Cook, care a criticat modelul de business al Facebook: Este un argument superficial și nu tocmai adevărat

Tim Cook, CEO al Apple, a criticat într-un interviu pentru Recode și MSNBC modul în care Facebook a gestionat datele utilizatorilor. ”Am fi putut face o groază de bani dacă am fi monetizat datele clienților noștri. Am fi făcut asta dacă am fi considerat clienții ca fiind produsele noastre. Am ales să nu facem asta”.Cook a făcut apel și ca site-urile care își bazează business-ul pe construirea unor profiluri pornind de la datele userilor să se supună unor reguli mai clare. El a spus că Facebook ar fi trebuit să-și stabilească singură regulile, pentru a nu fi nevoie ca alții să vină să le stabilească. Acum, este prea târziu, a mai spus el.Zuckerberg a criticat faptul că Tim Cook a lăsat de înțeles că Apple are un model de afaceri mai ”sănătos” fiindcă vinde produse către clienți și nu se bazează pe veniturile din publicitate. El a spus că un astfel de argument este facil și nu prea corespunde realității.”Aici, adevărul este că, dacă vrei să construiești un serviciu care ajută la conectarea tuturor oamenilor, cu siguranță vor fi mulți care nu-și pot permite să plătească. Tocmai de aceea, ca și multe publicații media, singura variantă rațională pentru ca serviciul să ajungă la oameni este acest model susținut de publicitate”.Zuckerberg a mai spus că nu există contradicție între modelul de business bazat pe publicitate și faptul că Facebook este foarte utilă user-ilor. ”Nu cred că asta înseamnă că nu ne pasă de oamerni. Ba din contra”.Citește și: Facebook, în centrul unei noi controverse. Un document intern din 2016 arată că rețeaua vrea cu orice preț să crească numărul de utilizatori, chiar dacă acest lucru ar duce la victime