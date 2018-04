Facebook, acuzată că ajută autoritățile din Vietnam să reducă la tăcere vocile critice

Un grup de susținere a drepturilor omului numit Viet Tan a trimis o scrisoare către Mark Zuckerberg, spunând că sistemul prin care diverse postări sunt eliminate automat de pe rețea dacă un număr de oameni le raportează poate reduce la tăcere multe voci care exprimă opinii contrare guvernului. Grupul are sediul în SUA și scrisoarea a fost semnată de reprezentanți de la 50 de grupuri de apărare a drepturilor omului, dar și de la organizații media.Semnatarii scrisorii spun că, în ultima vreme, numărul postărilor care au fost eliminate de pe Facebook a crescut și adaugă că Facebook nu a fost rapidă în a reactiva postările eliminate în urma plângerilor venite de la trolii guvernamentali.Activiștii spun că Facebook elimină mai multe postări după ce un important director al companiei s-a întâlnit în 2017 cu ministrul vietnamez al informației.Vietnamul are o unitate militară cibernetică specială cu 10.000 de oameni care să contracareze răspândirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le consideră ca fiind eronate, scria la final de 2017 presa locală, citând un oficial de rang înalt din armată. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori și două treimi dintre ei sunt online. Țara se află în top 10 state cu cei mai mulți utilizatori de Facebook, dar cenzura online este la un nivel înalt.