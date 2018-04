Facebook, criticată pentru că folosește un soft de publicitate care prezice comportamentul utilizatorilor, arată un document citat de The Intercept

Produsul este parte a unei suite de capabilități software care folosește inteligența artificială, un set de produse numit FBLearner Flow și lansat ăn 2016. Așadar se știa despre produs, însă depre folosirea lui în domeniul publicității s-a aflat din acest document confidențial obținut de The Intercept.Documentul spune că Facebook se poate folosi de uriașele cantități de date pe care le are despre useri și le poate agrega pentru a deduce când există ”riscul” ca un utilizator să fie pe cale de a trece la un produs al unei companii concurente cu una care plătește publicitate pe Facebook.În document Facebook spune că poate ”prezice comportamentul viitor” al user-ilor, astfel că ei pot fi ”targhetați” cu mesaje publicitare chiar pe baza unor decizii pe care nu le-au luat încă.Pericolul este că acei useri care sunt pe cale să treacă la un brand pot fi în mod agresiv luați la țintă cu mesaje publicitare care să încerce să le schimbe comportamentul de consumator.The Intercept scrie că, deși Facebook are dreptate când spune că nu vinde datele, rețeaua condusă de Mark Zuckerberg vinde ceva mult mai valoros: perspectiva de secol 21 pe care o poate avea doar o companie cu resurse nelimitate. Facebook este un en-grosist al datelor, spun cei de la The Intercept.Documentul citat este încă o dovadă că Facebook are cantități uriașe de date și posibilități nelimitate de utiizare a lor. Însă compania a greșit, iar acest lucru s-a văzut și la audierile lui Mark Zuckerberg, prin faptul că nu a știut sau nu a vrut să explice exact ce date deține și cum le folosește.