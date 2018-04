Cambridge Analytica a obținut date despre mult mai mulți utilizatori Facebook, spune o fostă șefă a companiei britanice

Kaizer a fost director de dezvoltare programe la Cambridge Analytica și a lucrat până în ianuarie la companie. Ea spune că mai mult ca sigur că la CA au ajuns date despre mult mai mulți useri decât cei 87 de milioane de care s-a tot vorbit.Aplicația This Is Your Digital Life a lui Aleksandr Kogan este doar un exemplu, spune fosta directoare, adăugând că această aplicație este doar un exemplu și că au fost create mult mai multe teste pe Facebook, pentru ca să fie strânse mult mai multe date despre useri.Ea a mai spus și că firma Cambridge Analytica și-a oferit serviciile mai multor partide din Europa, inclusiv din Germania, Franța sau Scoția, dar au refuzat.