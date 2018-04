Playtech: Cum scapi de aplicațiile recomandate în Windows 10 din meniul de start

Ca să mai facă niște bani, Microsoft ți-a inclus în meniul de Start din Windows 10 o serie de aplicații recomandate. Lista aplicațiilor respective se schimbă la intervale regulate de timp, dar partea și mai problematică are legătură cu instalarea lor automată.Nu contează dacă te-ai jucat vreodată Candy Crush sau te-a încântat vreodată FarmVille pe Facebook. Imediat după ce ți-ai finalizat o instalare proaspătă de Windows, le găsești acolo. Utilitatea lor este irelevantă, iar prezența lor nu este opțională.Din fericire, există totuși o soluție permanentă prin intermediul căreia le poți dezactiva. După aceea, trebuie doar să le dezinstalezi pe cele pe care le ai deja. Procesul de dezinstalare este cât se poate de simplu. Faci click dreapta în bara de Start pe icoanele programelor de care nu ai nevoie. Din meniul contextual, optezi pentru Uninstall.Aștepți câteva secunde și ar trebui să dispară. Există și scurtături către reclame din AppStore menite să te convingă să le instalezi. Dacă dai peste una, optează pentru Unpin from Start, pentru că Uninstall nu va fi disponibil.Aici te interesează ultimul buton din stânga jos, intitulat simplu Start. Din partea dreapta, ai grijă să debifezi ”Ocassionally show suggestions in Start” (Afișează ocazional sugestii în Start).Articolul integral, pe Playtech.ro.