Facebook acceptă în premieră contestații din partea utilizatorilor care consideră că anumite postări le-au fost eliminate pe nedrept de pe rețea

Facebook are un set de Standarde de Comunitate, active de mai mulți ani, care arată ce tip de conținut este acceptat și ce tip de conținut este eliminat de platforma socială. Acum, Facebook face un pas înainte și, în premieră, face publice regulile interne pe care compania le are pentru respectarea acestor standarde. De asemenea, rețeaua socială lansează posibilitatea ca utilizatorii să conteste deciziile luate cu privire la unele mesaje și să solicite o reevaluare, atunci când consideră că a fost făcută o greșeală.De acum, Facebook va permite şi contestaţii din partea celor care au constatat că o postare le-a fost ştearsă pentru că ar fi încălcat standardele comunităţii Facebook, iar aici pot fi patru motive principale care duc la ştergerea unei postări.­- Nuditate- Conţinut sexual- Violenţă- Hate speech (conţinut care incită la ură)Procedeul de contestaţie este următorul. Cel care constată că i-a fost ştearsă o postare trebuie să solicite o reanalizare (“Request Review”, în română ”Solicitare recenzie”). Echipa care se ocupă cu aceste lucruri pentru fiecare ţară (Community Operations) va analiza fiecare caz în parte şi va da un răspuns în maxim 24 de ore. Dacă decizia este pozitivă pentru cel care face contestaţia, Facebook admite că a greşit şi postarea va fi din nou vizibilă şi cel care a solicitat scoaterea ei va fi anunţat că postarea este din nou activă.Până la finalul anului, acest proces va fi extins asupra persoanelor care raportează conținutul și care sunt anunțate că acesta nu încalcă Standardele de Comunitate, spun cei de la Facebook.Pentru a face faţă contestaţiilor, Facebook va creşte de la 4.000, la 7.500 numărul celor care se vor ocupă de acestea şi de evaluarea diverselor postări asupra cărora li se atrage atenţia de către utilizatori.În plus, Facebook va creşte numărul celor care se vor ocupa de evaluarea contestaţiilor pentru fiecare ţară, explică Siobhan Cummiskey, Public Policy Manager, Content - pentru regiunea EMEA la Facebook.Ea explică faptul că doar cei care vorbesc limba respectivă pot înţelege exact contextul, mai ales pentru postările ce pot fi încadrate la categoria limbaj care incită la ură şi violenţă. Românii lucrează la biroul din Dublin, unde Facebook are câteva mii de angajaţi.Echipa de politici de conținut a Facebook este responsabilă pentru dezvoltarea standardelor de comunitate ale rețelei sociale. Facebook are angajați in 11 birouri din întreaga lume, inclusiv experți în materie de probleme precum ”hate speech” (discursul ce încurajează ura), siguranța copiilor și terorismul. Mulți dintre aceștia au studiat problemele referitoare la exprimare și siguranță cu mult timp înainte să facă parte din echipa platformei sociale.Facebook admite că își poate îmbunătăți și rafina Standardele de Comunitate, prin feed-back-ul venit de la utilizatori din întreaga lume. În luna mai, va lansa Facebook (TBD), o serie de evenimente publice în Germania, Franța, Marea Britanie, India, Singapore, Statele Unite și în alte țări unde feed-back utilizatorilor este primit direct. Mai multe detalii despre aceste inițiative vor fi disponibile, pe măsură ce vor fi finalizate.”Decizia Facebook de a publica în detaliu aceste reguli interne are la bază două motive. În primul rând, îi vor ajuta pe utilizatori să înțeleagă criteriile avute în vedere în luarea unei decizii în ce privește situațiile nuanțate. În al doilea rând, datorită acestor detalii, va fi mult mai ușor pentru toată lumea, inclusiv pentru experți în diferite domenii, să ofere feedback, astfel încât aceste reguli – și deciziile luate în urma lor – să poată fi îmbunățite, în timp”, spune compania .