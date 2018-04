Bitdefender a lansat în România primul său produs hardware, numit BOX. Preţul este de 999 lei, iar după primul an abonamentul este 299 lei/an

Compania spune că BOX oferă un sistem avansat de protecție a datelor, bazat pe analiza în timp real a traficului de internet, și pe mecanisme de corelare a incidentelor de securitate cibernetică, care avertizează asupra amenințărilor periculoase și blochează încercările atacatorilor de a invada viața personală.Bitdefender BOX va fi comercializat la prețul de 999,99 lei. Produsul va fi disponibil în prima lună în exclusivitate la eMAG, iar ulterior va putea fi cumpărat și de pe site-ul Bitdefender și de la partenerii autorizați. După primul an de utilizare, abonamentul anual costă 299,99 lei. Florin Talpeş, şeful companiei, spune că estimeayă vânzări de câteva mii de unităţi pe an în ţară. Noua generaţie BOX a fost lansată în SUA şi Canada şi va ajunge curând şi în Japonia.Bitdefender spune că BOX blochează toate adresele URL nesigure sau periculoase pentru a proteja utilizatorii împotriva tentativelor de phishing și fraudă online. Modulul de evaluare a vulnerabilităților scanează, identifică și evidențiază în mod continuu punctele slabe ale rețelei în materie de securitate._Dispozitivul identifică și blochează tentativele de exploatare a vulnerabilităților dispozitivelor din rețea. Când un dispozitiv nou se conectează la rețea, Bitdefender BOX îl detectează rapid și trimite o notificare imediată către aplicația Bitdefender Central astfel încât utilizatorii să poată controla acțiunile permise pentru dispozitivul respectiv.Sistemul de prevenire a atacurilor externe inspectează traficul de internet și indică orice încercare de a exploata vulnerabilități în gadgeturile smart din casă, inclusiv prin încercări de spargere a parolelor", spune compania.Bitdefender BOX este capabil să se interconecteze cu asistenții din locuințe inteligente, precum Google Home și Amazon Echo, și le va permite utilizatorilor, printre altele, să folosească inclusiv comenzi vocale ca să scaneze de amenințări informatice anumite dispozitive sau să întrerupă conexiunea la internet când aceasta nu este necesară. Bitdefender BOX va încorpora și soluțiile de asistență parentală, care le permit părinților să asigure siguranța online a copiilor.Bitdefender a lansat in primăvara lui 2015 in SUA produsul BOX, o cutie albă cu funcționalități avansate gândite să protejeze toate dispozitivele online dintr-o casă. "Este un produs complet nou în piață și credem că este viitorul pentru consumatori, fiindcă este vorba de protecția rețelei și a tuturor terminalelor, aparatelor, lucrurilor pe care o familie le deține", spunea Florin Talpes,