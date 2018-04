VIDEO Amazon lansează serviciul prin care clienţilor le sunt lăsate în maşina personală pachetele comandate

Amazon are de câţiva ani un serviciu prin care le lasă pachetele clienţilor în faţa uşii casei, dar unii dintre ei spun că li s-au furat coletele până au ajuns. Amazon a lansat serviciul de livrare în maşină şi pentru aceşti clienţi, iar curierul poate lăsa pachetul fie în portbagaj, fie pe scaune.Serviciul este disponibil pentru clienţii Prime care au maşini de la General Motors cu sistemul de conectivitate OnStar sau maşini Volvo cu sistemul On Call. Aceste sisteme sunt foarte răspândite în SUA, GM spunând, de exemplu, că 7 milioane de posesori de maşini pot folosi serviciul. GM are mărci precum Chevrolet, Cadiilac sau Buick.Clienţii instalează aplicaţia de la Amazon şi, după ce comandă trebuie să anunţe unde se va găsi maşina, pentru ca ea să fie găsită rapid de curier. Curierul se apropie de maşină, o deschide folosindu-se de aplicaţie şi lasă pachetul.Amazon explică faptul că persoana care livrează poate deschide portbagajul sau uşile, însă nu poate porni maşina. Pentru siguranţă, curierul nu vede în aplicaţie unde trebuie să facă următoarea livrare până când nu a închis maşina unde a lăsat pachetul. Dacă dintr-un anumit motiv maşina nu se încuie, Amazon spune că poate face acest lucru de la distanţă, iar proprietarul este anunţat cum stau lucrurile.Retailerul american a făcut în 2015 primele teste cu livrările în maşini acum trei ani în Germania, împreună cu DHL şi Audi.