Facebook a afișat venituri de aproape 12 miliarde dolari și profit în creștere cu 63%. Numărul de angajați s-a majorat cu aproape 10.000 într-un an

Zilnic intră pe Facebook 1,45 miliarde de useri, cu 13% mai mulți decât acum un an. Cel puțin o dată pe lună intră 2,2 miliarde de utilizatori, tot în creștere cu 13%.Veniturile au urcat de la 7,8 miliarde dolari, la 11,7 miliarde dolari, iar profitul net a crescut de la 3 miliarde dolari, la 5 miliarde dolari. Compania a angajat aproape 10.000 de oameni în ultimul an, ajungând la un total de 27.742. Efectivele companiei vor crește cu multe mii de oameni și în acest an, datorită nevoii de a modera conținutul care încalcă regulile comunității.Dacă în Q1 2017 publicitatea de pe mobil avea o pondere de 85% din veniturile totale din advertising, acum ponderea a urcat la 91%.Dacă în ultimul trimestru din 2017 compania anunța o scădere a numărului de utilizatori în SUA și Canada, acum lucrurile s-au schimbat și Facebook anunță o creștere de un milion de oameni, până la 185 milioane.