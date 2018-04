Amazon deschide în luna mai centrul de dezvoltare de la București

Prima clădire are 12 etaje și a fost gata anul trecut, fiind în zona Pipera. Amazon ar putea ajunge să aibă peste 1.000 de angajați în țară,Amazon mai are un centru de dezvoltare și tehnologie în Iași.Proiectul Globalworth Campus din Pipera are trei clădiri, prima fiind a Amazon și având 29.000 mp. În total sunt trei clădiri, cu o suprafață totală de 88.000 mp.Globalworth este unul dintre cei mai mari investitori în clădiri de birouri de pe piața românească. Printre proiectele la care compania lucrează se numără noul sediu Groupe Renault din zona Preciziei.Amazon a anunțat obiective impresionante de extindere în Europa, în 2017 planurile fiind de a crește efectivele cu 10.000 în Europa continentală și cu 5.000 în Marea Britanie. Îm total compania are peste 60.000 de angajați în Europa.