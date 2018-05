Cum a ajuns Amazon să aibă 563.000 de angajați și să valoreze peste 750 miliarde dolari

Capitalizarea de piață a Amazon a depășit 770 miliarde dolari și creșterea a fost uimitoare în ultimii ani. De exemplu, în mai 2013 era de sub 120 miliarde dolari și în iunie 2015 a depășit în premieră 200 miliarde dolari. Pragul de 300 mld a fost depășit în noiembrie 2015, iar cel de 400 mld, în februarie 2017. Patru luni mai târziu a fost depășită valoarea de 500 mld dolari, iar în ianuarie 2018 compania a trecut pragul de 600 mld dolari.Cel mai rău trimestru a fost Q3 2014 cu pierdere nete de 437 milioane dolari, iar în Q2 2015 pierderea netă a fost de 124 milioane dolari. Trimestrul trecut a adus profit record de 1,6 miliarde dolari, iar cea mai mare cifră e afaceri a fost în ultimul trimestru din 2017: 60,5 miliarde dolari.1995: În iulie se lansează retailerul online Amazon care vindea cărți1997: Se listează la bursa NASDAQ, cu o capitalizare de 438 milioane dolari1998 Compania începe să vândă CD-uri și DVD-uri. Un an mai târziu adaugă electronicele și jucăriile2000: Este lansat Marketplace-ul2002: Este lansată platforma de cloud Amazon Web Services2003: Începe și vânzarea de bijuterii, un an mai târziu se adaugă și încălțămintea2005: Este lansat în SUA serviciul Amazon Prime care acum are peste 100 de milioane de membri2007: Se lansează e-book-ul Kindle2011: Este lansată tableta Kindle Fire2013: În decembrie compania anunța în premieră planurile de livrare cu drona. Prima livrare este făcută în decembrie 2016.2014: Este lansată boxa smart Echo, cu celebrul asistent Alexa2015: Amazon a lansat primul său magazin fizic, o librărie în Seattle2017: Compania cumpără Whole Foods, cu 13,7 miliarde dolari.2018: Amazon deschide primul magazin în care nu trebuie să te oprești la casă pentru a plăti, totul fiind automat.Amazon a avut și eșecuri, de exemplu smartphone-ul Fire, dar și succese uriașe care aduc profit mare (de exemplu divizia Amazon Web Services).2004: 6,922005: 8,492008: 19,172011: 48,082014: 88,992015: 1072016: 135,992017: 177,872004: 5882006: 1902009: 9022010: 1,1522012: -392014: -2412016: 2,3712017: 3,033Jeff Bezos era celebru și prin faptul că îi irita pe investitori prin bugetul mare dedicat investițiilor, buget care a afectat profitabilitatea companiei. Însă după 2015 s-au văzut rezultatele și gigantul american a bifat noi recorduri la capitolul profit.Uimitoare a fost creșterea numărului de angajați în ultimi cinci ani și mai ales în 2017 când compania a angajat 130.000 de oameni și s-au adăugat și cei aproximativ 90.000 de angajați ai Whole Foods, companie preluată anul trecut.2007: 17.0002009: 24.3002011: 56.2002013: 117.3002015: 230.8002016: 341.4002017: 566.000Amazon deschide în această săptămână centrul de dezvoltare de la București, unde recrutările au început de câteva luni și numărul de angajați ar trebui să depășească 1.000.Compania are 50.000 de angajați în Europa, unde însă nu a ajuns la cotele de piață din SUA.