Amazon a inaugurat centrul de dezvoltare din București, unde vor fi create 650 de locuri de muncă

Biroul a pornit în 2017 în București, cu echipe mici ale diviziei de cloud Amazon Web Services. Biroul are 13.000 mp, iar echipele dezvoltă tehnologii software de virtualizare și tehnologii de securitate cloud. În acest domeniu echipele din București lucrează cu cele din Seattle și Dresda.Tot la București sunt dezvoltate soluții pentru asistentul vocal Alexa, prezent pe boxele smart care se vând extrem de bine în SUA. Este vorba de soluții de testare și de tehnologii lingvistice.Amazon spune că va dezvolta în țară și un model de muncă la distanță, astfel încât angajații să poată lucra de acasă.„Datorită inaugurării noului centru din București există foarte multe oportunități de carieră în cadrul AWS, mai ales pentru inginerii software specializați în sisteme de operare și de virtualizare. Echipa AWS din București va lucra pentru tehnologiile serviciului Elastic Cloud Computing (EC2), unde vor dezvolta sistemul de operare și hipervizorul. Această oportunitate le va permite să creeze, să construiască și să controleze piesele de rezistență ale fundației AWS”, spune Chris Schlaeger, Directorul pentru dezvoltarea software AWS.Compania anunța în 2017 un plan ambițios de extindere în Europa, iar inaugurarea din România este parte a planului.Proiectul Globalworth Campus din Pipera are trei clădiri, prima fiind a Amazon și având 29.000 mp. Suprafața totală a clădirilor este de 88.000 mp. Amazon are cinci etaje.Globalworth este unul dintre cei mai mari investitori în clădiri de birouri de pe piața românească. Printre proiectele la care compania lucrează se numără noul sediu Groupe Renault din zona Preciziei.Amazon a anunțat obiective impresionante de extindere în Europa, în 2017 planurile fiind de a crește efectivele cu 10.000 în Europa continentală și cu 5.000 în Marea Britanie. Îm total compania are peste 60.000 de angajați în Europa.În regiune cea mai importantă prezență a Amazon este în Polonia unde sunt aproape 10.000 de angajați și cinci centre logistice.Compania are centre de cercetare - dezvoltare în Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, România, Spania și Marea Britanie.