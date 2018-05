webPR  Co-fondatorul rLoop, organizația care a câștigat competiția SpaceX Hyperloop, vine la Bucharest Technology Week

Ilyas Vali vine la București să vorbească participanților la Business Summitul din cadrul festivalul tehnologiei, dar și să le împărtășească ideile și cunoștințele sale. Discuția cu Ilyas Vali va fi, printre altele, și despre cum rLoop folosește o abordare descentralizată pentru a face posibilă realizarea altor tehnologii avansate, concentrându-se pe filosofia "future of work" și apelând la tehnologia de tip blockchain pentru a permite organizației să funcționeze complet remote crowdsourced.Înainte de a ajunge la statutul crowdsourced de azi, rLoop a activat ca un sub-Reddit pe această rețea de socializare. Acum, se definește ca fiind singura organizație hardware de pe platforma Blockchain, prin intermediul căreia creează și dezvoltă soluții avansate de inginerie și design în întreaga lume. Deocamdată eforturile lor se concentrează pe conceptul hyperloop și felul în care tehnologia va schimba fundamental orașele și modul în care oamenii muncesc, trăiesc și călătoresc.„Povestea rLoop începe în 2015, când PayPal, SpaceX și antreprenorul Elon Musk de la Tesla au lansat competiția Hyperloop Pod. Provocarea era dezvoltarea unei modul pentru sistemul de transport Hyperloop, pe care Elon Musk îl asemăna cu un hibrid între avioanele supersonice Concorde și o masă air-hockey. Aceste module (capsule) sunt proiectate să se lanseze fără fricțiune printr-un tub vidat, la o viteză de peste 1200 km/h.”, nota BBC despre rLoop.Hyperloop este un sistem conceptual de transport de mare viteză propus de Elon Musk. Conceptul este bazat pe capsule care pot fi propulsate cu viteze de peste 1200 km/h în tuburi depresurizate utilizând energie durabilă și eficientă din perspectiva costurilor. Pentru a accelera dezvoltarea, Compania SpaceX condusă de Elon Musk a organizat o competiție internațională, chemându-i pe inginerii și designerii din întreaga lume să creeze propriile capsule hyperloop pe care să le testeze în cadrul SpaceX din Hawthorne, California.Conceptul Hyperloop ne pune să ne imaginăm o lume în care o distanță parcursă astăzi cu avionul timp de o oră și jumătate, s-ar reduce la un timp mai mic de 30 de minute. Dintr-o dată distanțele spre serviciu sau cele către locurile de vacanță n-ar mai necesita mult timp ca să le parcurgem. Teoretic, am putea locui aproape oriunde și am putea lucra în celaltă parte a țării sau chiar a Continentului.Proiectele prototip pentru viitorul transportului elaborate de organizația de ingineri rLoop cuprind și alte forme de mobilitate în spațiu, precum rFlight, sponsorizat de Boening, prin care rLoop încearcă să împlinească unul dintre marile visuri ale omenirii: să zboare. rFlight este primului device din lume destinat zborului individual, un fel de motocicletă care merge pe cer. Proiectele comunității de ingineri se găsesc pe rloop.org. 