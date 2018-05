Uber lansează în București serviciul de livrare de mâncare Eats

Principalele caracteristici ale aplicației





Uber Eats este o aplicație separată de livrare de mâncare care folosește aceeași tehnologie Uber care le permite utilizatorilor să călătorească simplu și eficient prin orașe. În parteneriat cu peste 80.000 de restaurante din peste 250 de orașe din întreaga lume, Uber Eats livrează mâncare pentru milioane de oameni prin simpla apăsare a unui buton.Cu Uber Eats, locuitorii din București vor putea comanda mâncare de la peste 100 de restaurante din capitală, câteva exemple fiind City Grill (Trattoria Buongiorno, Restaurant Pescăruș, City Grill, Hanu’ lui Manuc și Hanu’ Berarilor), Pizza Bonita, Pep&Pepper, Japanos sau El Torito, până la restaurante mai mici dar la fel de îndrăgite, ca Simbio, Atelierul de Tarte, BurgerVan, Finca by Alioli sau Fish House.Pentru început, serviciul va fi disponibil între 10:30 si 22:00, în zona centrală a orașului, dar și în zone ca Dristor, Parcul Tineretului, Tei, Drumul Taberei sau campusul de business Pipera, noi cartiere urmând să fie disponibile în aplicație în următoarele săptămâni și luni.Pentru a mulțumi utilizatorii care-și doresc ca mâncarea să fie livrată rapid și în siguranță, Uber Eats colaborează cu parteneri cu biciclete, scutere și mașini, pentru a livra într-un timp mediu de sub 40 de minute la lansare, cu posibilitatea de a urmări în timp real comanda în aplicație de la solicitare, până la expediere. Obiectivul este de a ajunge în curând la 35 de minute sau mai puţin.Cum comanzi:1. Descarcă aplicaţia sau intră pe ubereats.com2. Conectează-te cu aceleași date de logare ale contului tău Uber sau creează-ți un cont3. Introdu punctul de livrare - poate fi acasă, la birou sau oriunde te afli în oraș4. Alege dintre sutele de opțiuni - caută-ți restaurantele preferatele sau filtrează căutarea după preparate, preț, timp de livrare sau restricții dietetice5. Plasează comanda printr-o simplă apăsare de buton și plătește cu cardul adăugat în aplicație6. Urmărește-ți comanda în timp real- vezi cum aceasta e preluată și livrată la ușa ta sau în fața clădirii, în funcție de cum preferiNu există comandă minimă - poți comanda doar o supă, dacă dorești. Prețurile sunt stabilite de restaurantele partenere, conform meniului lor. Pe lângă costul mâncării, există un cost fix de livrare de 7,5 lei, indiferent de cât comanzi.Programează o comandă - pentru cei cărora le place să planifice, Uber Eats a introdus posibilitatea de a programa livrarea unei comenzi cu până la o săptămână înainte.Urmărește-ți comanda în timp real - aplicația îți arată stadiul comenzii tale, pas cu pas. Urmărește în timp real cum este preparată, ridicată și livrată.Recomandări personalizate - aplicația îți va sugera adrese de livrare din trecut, mâncarea preferată, opțiuni cu timp de livrare mai mic de 25 de minute sau feluri populare din apropierea adresei tale. Aceste recomandări se vor baza pe comenzile anterioare și pe variabile precum ora și locul livrării.Filtre pentru a ajunge ușor la mâncarea potrivită - poți căuta restaurante în funcție de anumite criterii specifice, cum ar fi viteza de livrare, prețul sau restricțiile alimentare. Dacă vrei să vezi alimentele vegetariene disponibile în 30 de minute, aplicația folosește informațiile despre mâncare și timpul mediu de preparare pentru a genera rezultatele potrivite pentru fiecare.Descoperă tot ce are orașul mai bun de oferit - la fel ca sistemul de evaluare cu care deja te-ai obișnuit în aplicația Uber, cu Uber Eats poți vedea evaluarea restaurantelor în urma experienței celorlalți utilizatori.Poți indica cu precizie locul de livrare - indiferent că ești acasă, la birou sau în parc, poți introduce instrucțiuni specifice și poți cere să primești mâncarea la ușa, în fața clădirii sau, spre exemplu, “la ieșirea din stația de metrou Izvor”Comandă-ți mâncarea în timpul cursei tale Uber - când esti în cursă, poți accesa Uber Eats direct din aplicația Uber, astfel încât cina ta să ajungă la destinație în același timp cu tine.