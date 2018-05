Ce va spune Mark Zuckerberg în fața parlamentarilor europeni

”Fie că este vorba de fake news, de intervenții străine în alegeri sau de dezvoltatorii care folosesc în mod abuziv informațiile utilizatorilor, este clar că nu ne-am înțeles pe deplin responsabilitățile”, scrie New York Times , care a obținut discursul lui Zuck. ”Am greșit și îmi cer scuze pentru asta” .Tonul este similar cu cel de la audierile din Congres, în aprilie, dar ca și acolo, diferența o vor face întrebările. În prima zi de audieri în Congresul SUA mulți dintre cei care l-au chestionat pe Facebook nu s-au pregătit și Zuckerberg a putut ”para” ușor întrebările. În a doua zi cei care i-au pus întrebări au fost clar mai pregătiți. Și Zuckerberg a fost criticat pentru numărul mare de întrebări la care nu a știut să răspundă, unele dintre ele foarte la obiect.Șeful Facebook va spune și că Europa este extrem de importantă pentru companie și va anunța că numărul de angajați va crește cu 3.000 până la final de an pe continent, până la 10.000. Cei mai mulți vor lucra pe partea de moderare de conținut.Inițial, Zuckerberg obținuse ca întâlnirea să fie cu ușile închise, dar dupoă un val de critici cei de la Facebook au fost de acord ca audierea să fie transmisă LIVE TEXT pe internet. Criticii au spus că Zuckerberg și-a negociat condiții favorabile, fiindcă într-o discuție cu ușile închise presiunea ar fi fost mult redusă.Facebook a anunțat o serie de măsuri gândite să evite pe viitor incidente precum cel cu Cambridge Analytica. A anunțat că restricționează accesul la date pentru terțe părți, a început auditarea tuturor aplicațiilor care au avut acces la date și a suspendat 200 dintre ele.”Va dura până vom gestiona toate schimbările pe care le vom face”, va spune Zuckerberg. ”Sunt decis să fac lucrurile bine și să investim semnificativ pentru ca utilizatorii să fie în siguranță”.Facebook are birouri în 12 orașe europene: Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Dublin, Hamburg, Karlsruhe, Londra, Madrid, Milano, Paris, Stockholm și Varșovia.În regiunea noastră Facebook are cinci piețe importante: Polonia, România, Ungaria, Grecia și Cehia. În aceste cinci țări cu o populație totală de 90 milioane de locuitori există peste 60 de milioane de "internauți" și aproape 40 de milioane au cont de Facebook și intră măcar o dată pe lună în rețea.Polonia, țară de 38 de milioane de locuitori, este cea mai mare piață din regiune și locul unde Facebook are un birou regional de unde sunt coordonate 28 de țări.