Grija numărul unu a românilor care au gadgeturi smart: "Le-am cumpărat, dar mi le controlează altcineva"

Aproape jumătate dintre românii care dețin dispozitive inteligente se arată preocupați că cineva ar putea prelua oricând controlul asupra gadgeturilor prin internet, arată un studiu realizat la comanda Bitdefender. 43% dintre respondenți susțin că temerea lor e că informațiile și documentele lor personale de pe dispozitive ar putea ajunge pe mâna răufăcătorilor, în timp ce 39% vorbesc despre psobilitatea de a fi furate.

20% menționează că dispozitivele smart pot fi fragile și ușor de deteriorat, în timp ce 19% se tem că pot crea dependență.

În luna februarie, specialiștii în securitate cibernetică de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente, controlate de la distanță de către atacatori, capabilă să contamineze rapid orice device vulnerabil și să spioneze viața privată a victimei. Investigația asupra Hide’N’Seek (De-a v-ați ascunselea - n.ed) a arătat un nivel crescut de complexitate și noutatea furtului de informații personale, ideale pentru șantaj.





Rețeaua controlată de atacatori a ajuns în prezent la peste 90.000 de terminale infectate, din peste 100 de țări. Doar în ultima lună, HNS a adăugat noi funcționalități care să asigure o mai bună propagare. De exemplu, malware-ul exploatează acum două noi vulnerabilități care permit identificarea a două noi tipuri de dispozitive și spargerea cu ușurință a numelul de utilizator și a parolei.





Cel mai grav atac de acest fel a avut loc în toamna anului 2016, când un atac cibernetic de amploare, denumit Mirai, operat folosind dispozitive inteligente, a condus la blocarea activității unor servicii precum Twitter, Spotify, The New York Times, Reddit, Yelp, Box, Pinterest și Paypal, prin suprasolicitarea Domain Name System (DNS), o componentă de importanță crucială a infrastructurii digitale.





Cercetarea le reamintește utilizatorilor riscurile de securitate la care se expun, dat fiind că exploatarea anumitor vulnerabități poate avea consecințe serioase. Dispozitivele conectate extind limitele supravegherii și urmăririi, lăsând utilizatorii fără prea multe posibilități să își personalizeze setările legate de intimitate sau să controleze ce se întâmplă cu datele personale.

4. Folosiți o soluție de securitate performantă, capabilă să protejeze atât dispozitive tradiționale (laptop, PC, tabletă, telefon), cât și terminale smart.





Studiul iSense Solutions a fost realizat în 2017 la comanda Bitdefender pe un eșantion reprezentativ de 311 respondenți din România. Marja de eroare este de ±5,5% la un nivel de încredere de 95%.





În luna aprilie, Bitdefender a lansat pe piața locală Bitdefender BOX , dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejează gadgeturile inteligente conectate la internet. Bitdefender BOX oferă un sistem avansat de protecție a datelor, bazat pe analiza în timp real a traficului de internet, și pe mecanisme de corelare a incidentelor de securitate cibernetică, care avertizează asupra amenințărilor periculoase și blochează încercările atacatorilor de a invada viața personală.





Dacă unul dintre trei români afirmă că se teme de defecțiuni care pot apărea pe durata utilizării, mai ales legate de uzura bateriei, unul din patru se arată îngrijorat că un necunoscut s-ar putea folosi de dispozitivele inteligente din locuință ca să capteze imagini și sunet chiar din mijlocul familiei.Mai puțini - unul din 13 - sunt cei care vorbesc inclusiv despre factura crescută la energie electrică, cauzată de numărul mare de terminale conectate.Iată câteva recomandări:1. Faceți o scurtă cercetare înainte de a cumpăra un dispozitiv smart pentru locuință. Cronicile de pe internet pot descrie problemele de confidențialitate pe care alți utilizatori le-au identificat.2. Testați gadgetul și înțelegeți cum funcționează. Încercați să găsiți răspunsuri la următoarele întrebări: Cum se conectează la internet? Ce date accesează? Unde stochează datele și în ce circumstanțe? Pot ajunge datele pe mâna unui necunoscut, dacă rețeaua Wi-Fi este atacată? Calculați raportul între riscuri și beneficii.3. Citiți declarația producătorului dispozitivului legată de tipul de informații colectate și impactul acestora asupra dreptului la viață privată.