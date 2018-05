Tehnologia revoluționează sistemul medical și industria farmaceutică. iCEE.health revine în București, pe 14 iunie, într-un format extins

Articol webPR

Workshop pentru implicarea pacienților, extrem de relevant în era GDPR. Acesta este oferit de experți de la Stanford Medicine X: Justin Lai, MPH, Designer Servicii de Sănătate (dintre proiecte, Biroul White House pentru Știință și Tehnologie și Politici, Eli Lilly și Departamentul de Stat din SUA pentru Servicii Umane și în Sănătate), și Sylvie Dobrota, Cercetător Asociat.

Un masterclass în spitalul și clinica viitorului, cu Ksenia Benifard și Simona Ralph, și un masterclass despre transformarea digitală a industriei farma, cu doctorul antreprenor Felix Jackson din Marea Britanie.

Lista completă a speakerilor iCEE.health din acest an este publicată pe site-ul oficial.





Iată doar câteva exemple de speakeri importanți, confirmați:

eHealth Hub revine cu Academia destinată startupurilor în sănătate. Acestea pot aplica până pe 3 iunie, iar cei selectați vor avea acces gratuit la iCEE.health. Tot eHealth Hub oferă un workshop gratuit despre reglementările privind dezvoltarea de aplicații și dispozitive medicale. Mai multe, aici.

revine cu Academia destinată startupurilor în sănătate. Acestea pot aplica până pe 3 iunie, iar cei selectați vor avea acces gratuit la iCEE.health. Tot eHealth Hub oferă un workshop gratuit despre reglementările privind dezvoltarea de aplicații și dispozitive medicale. Mai multe, aici. Startup-urile care inovează în sănătate, la concursul 200s of Fame, se vor bucura de un juriu dedicat. De exemplu, Eugene Borukhovich, lider Sănătate Digitală și Inovație @ Bayer G4A și lider global în acest domeniu, revine la @ iCEE.health/iCEE.fest și ca membru în juriul "200 Seconds of Fame".

"Pe 14 iunie, prima zi a festivalului, antreprenori și inovatori în sănătate, companii de top și personalități marcante se vor afla pe scena iCEE.health pentru a ne arăta de ce viitorul sănătății este digital", explică Lorena Macnaughtan, directorul evenimentului iCEE.health.Iată doar câteva dintre temele explorate anul acesta: spitalul și clinica viitorului, noi modalități de design pentru servicii de sănătate, transformarea digitală a industriei farma și de asigurări, inteligență artificială, realitate virtuală și augmentată, intervenții digitale sau dispozitive de monitorizare (wearables).are în acest an și sesiuni aplicate:, un star absolut în lumea inovației în sănătate, parte din echipele Exponential Medicine @ Singularity University și Cancer XPRIZE. Shawna este în consiliul mai multor inițiative locale, naționale sau globale, printre care Food+City, End Well, Școala Olandeză de Inovație în Sănătate,, Acceleratorul SXSW, MassChallenge Texas, Impact Pediatric Health sau Antreprenoriat și Inovație pentru Asistente Medicale @ Northeastern University. Mai multe despre Shawna via iCEE.news, fondator al companiei de dispozitive medicale conectate 11Health, este și primul pacient antreprenor rezident al Stanford Medicine X 2015, iar, în prezent, face parte din Bordul Executiv. Povestea lui Michael, pe iCEE.news."Tehnologia a fost un liant pentru schimbarea sănătății în general. Nu mai suntem izolați, poți intra online și te conectezi, înveți și comunici cu pacienți din alte părți ale lumii, cum nu era posibil până acum",Michael Seres, co-fondator & CEO @, companie care oferă singura soluție VR medicală certificată CE pentru durere și anxietate. Înainte de a fonda compania VR Oncomfort, Diane a fost Specialist în Intervenții Minte - Corp la Centrul de Cancer Anderson (Houston, Texas), unde a utilizat hiponoza clinică în sala de operații în timpul procedurilor chirurgicale., Cercetător Asociat @, este beneficiarul unui premiu al Consiliului pentru Cercetare în Științe Fizice și Inginerie din Marea Britanie, iar cercetarea multidisciplinară pe care o desfășoară este în domeniul Interacțiune Om-Calculator, Interfețe Calculator - Creier și Factori Umani, cu impact în multe domenii, inclusiv în sănătate., CEO & Fondator @, o companie recunoscută de două ori ca fiind în top 100 cele mai innovative companii mHealth din lume. Michael a strâns multe puncte: a fost desemnat cel mai tânăr antreprenor social Ernst & Young’s și a fost inclus în PharmaVOICE 100, prin nominalizare de către profesioniști din domeniul științelor biomedicale.Și asta nu e tot. Se anunță o ediție excepțională pentru startup-urile ehealth.Aplicațiile se trimit până peCa în fiecare an, iCEE.health are si o sesiune în limba română, în care vor fi discutate noi modele de servicii medicale din România.Consultați agenda aici , pentru scena principală, Focus 2, și scena cu sesiuni aplicate, Focus 4.