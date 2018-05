De ce audierea lui Mark Zuckerberg la Bruxelles a fost un eșec

It’s unacceptable that #Zuckerberg came to the European Parliament and did not answer any of our questions. We will not let the matter rest. #zuckerberghearing pic.twitter.com/bRLFsuDKrg

Când Zuckerberg a început să răspundă, mai erau sub 10 minute din timpul oficial și, în total a răspuns aproximativ 25 de minute, după care a spus că a fost depășit timpul și a refuzat să mai răspundă, deși câțiva parlamentari au vociferat și au revenit cu câteva întrebări punctuale. Până la urmă, Antonio Tajanio a declarat audierea închisă, spunând că Zuckerberg trebuie să prindă avionul.

I s-au pus multe întrebări excelente: despre monopol, despre concurenți, despre posibilitatea repetării unui scnadal precum Cambnridge Analytica. Parlamentarii s-au pregătit bine, dar nu a fost timp de răspunsuri.

Întrebările europarlamentarilor au fost bine gândite și la obiect. I s-a reproșsat că mereu își cere scuze și spune că îi pare rău, dar, per total, și că face puțin pentru a remedia lucrurile.

Mr #Zuckeberg announced many changes, including on the transparency of electoral advertising. I want to believe these are signs that #Facebook will assume more responsibility for the huge amount of #PersonalData their users entrust in them. I will continue monitoring this closely