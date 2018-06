New York Times acuză Facebook că a oferit ilegal unor producători de smartphone-uri date personale / Compania neagă

Compania Facebook a semnat contracte cu zeci de producători de telefoane mobile prin care le-a oferit acces la datele utilizatorilor, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times, dar reţeaua de socializare online susţine că nu au fost oferite ilegal informaţii private, relatează Mediafax.

"Pentru atingerea obiectivului de a deveni reţeaua de socializare online dominantă la nivel mondial, Facebook a semnat acorduri prin care le-a permis producătorilor de telefoane mobile şi de alte dispozitive acces la un volum mare de date personale ale utilizatorilor. Facebook a semnat, în ultimul deceniu, parteneriate pentru schimburi de date personale cu cel puţin 60 de producători de dispozitive smartphone - printre care se numără Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft şi Samsung -, înainte ca aplicaţiile Facebook să devină accesibile sistematic pe telefoane inteligente, au declarat oficiali din cadrul companiei. Acordurile au permis companiei Facebook să îşi extindă activităţile, iar producătorii de telefoane inteligente le-au putut oferi clienţilor funcţii populare pe reţeaua de socializare online, precum mesageria, butonul de «aprecieri» (like) şi acces la adrese de email", informează cotidianul The New York Times.

"Însă aceste parteneriate (...) generează preocupări privind protecţia datelor private şi privind conformarea cu decretul din 2011 despre datele personale emis de Comisia Federală pentru Comerţ din SUA. Facebook le-a permis companiilor acces şi la datele «listelor de prieteni» fără a obţine acordul explicit (...)", precizează NYT.

Cele mai multe parteneriate rămân în vigoare, deşi Facebook a început diminuarea angajamentelor în aprilie. Compania de socializare online a intrat în atenţia autorităţilor de reglementare după scandalul accesării datelor private de către firma de consultanţă electorală Cambridge Analytica.

"Lumea s-ar gândi că Facebook şi producătorii de dispozitive inteligente sunt de încredere. Însă problema este că pe măsură ce sunt colectate din ce în ce mai multe date online care pot fi accesate de pe dispozitive apar riscuri grave privind securitatea datelor private", afirmă Serge Egelman, analist la Universitatea Berkeley din California.

Facebook respinge acuzaţiile.

Aceste parteneriate sunt "foarte diferite" de relaţiile cu părţi terţe, a explicat Ime Archibong, unul dintre directorii adjuncţi de la Facebook. "Aceşti parteneri au semnat acorduri care nu permiteau folosirea informaţiilor din conturile Facebook pentru orice alt scop în afară de experienţe de genul Facebook. Partenerii nu puteau integra funcţiile Facebook pe dispozitivele produse fără acordul utilizatorilor", explică Ime Archibong, citat de Financial Times.