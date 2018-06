Apple ia măsuri pentru a limita cantitatea de date pe care Facebook și alte platforme online le colectează despre utilizatori

Acum, Apple a anunțat că userii browser-ului Safari vor fi întrebați printr-un meniu pop-up dacă vor ca Facebook și alte paltforme online să folosească cookie-uri și alte elemente de tracking în timp ce ei accesează acel site. Meniul va apărea pe paginile unde sunt inserate butoanele de Share și Like ale Facebook.”Am văzut cu toții aceste butoane de Like și Share. Ei bine, se pare că pot fi folosite pentru a înregistra toate acțiunile, fie că alegi să faci click pe ele, fie că nu faci. Acum punem punct acestui lucru”, a spus Craig Federighi, vicepreședinte al Apple.Apple a prezentat și un sistem care face mai dificilă colectarea de informații despre useri când aceștia vizitează diverse site-uri, fiindcă mai puține date despre ei vor ajunge la terțe părți.Apple profită de criticile aduse Facebook și vrea să arate că are o abordare cu totul diferită când este vorba de datele persoanle. Nu este însă primul anunț de acest fel, fiindcă anul trecut compania condusă de Tim Cook anuțase un sistem inteligent de tracking care face mai grea misiunea advertiserilor de a-i urmări pe useri pe internet.Acum câteva luni Apple a adăugat în meniurile sistemului de operare un ”panou” în care explica în limbaj foarte clar ce date sunt colectate cu terminalele companiei și în ce scop.Chiar dacă numele Facebook nu a apărut în prezentările Apple, ținta este clară, mai ales că Tim Cook spunea acum două luni că nu ar fi ajuns într-o astfel de situație dacă ar fi fost în locul lui Mark Zuckerberg.Surse: Bloomberg, CNN