Instagram ar putea lăsa utilizatorii să pună clipuri video de o oră

Sursele spun că Instagram va face teste și că noua limită, mult mai generoasă, se va concentra pe încurajarea user-ilor să facă vertical video (filmare făcută ”pe înalt”). Decizia însă nu este încă luată.Nu se știe însă dacă Instagram vrea ca opțiunea de 60 de minute să fie disponibilă doar pe Stories sau și pe Feed.Instagram Stories, care zilnic are peste 300 de milioane de useri, se bazează mult pe video-urile verticale. Per total, Instagram are peste un miliard de utilizatori.Sursa: The Verge