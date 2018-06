Kaspersky Lab spune că este forțată să înceteze colaborarea cu organizațiile europene, după un raport al PE care cere interzicerea soft-urilor companiei ruse

Evgheni Kaspersky spune că este constrâns să scoată organizația sa din colaborarea cu Europol, dar și din No More Ransom, o inițiativă gândită să lupte cu ransomware-ul.Raportul PE recomandă instituțiilor UE să rupă legăturile cu Kaspersky Lab, iar dacă acest lucru se întâmplă. compania va avea mari probleme, la doar o lună după anunțul legat de mutarea infrastructurilor de bază, din Rusia, în Elveția. Raportul a fost votat cu 476 voturi pentru și 141 împotrivă, existând și 36 de abțineri. Recomandarea nu are valoare legislativă.PE cere o analiză detaliată a echipamentelor software, IT și de comuncații folosite în institutții, pentru a exclude programele și terminalele periculoase, ”precum cele confirmate ca fiind malițioase, cum ar fi cele de la Kaspersky Lab”.Compania rusă spune că decizia este temporară, până când ”vom primi clarificări oficiale suplimentare din partea Parlamentului European”.Evgheni Kaspersky s-a arătat foarte dezamăgit de situație.”Am protejat Uniunea Europeană timp de 20 de ani lucrând cu forțele de ordine pentru a ajuta la arestarea a numeroși infractori cibernetici”, spune șeful companiei care consideră includerea Kaspersky Lab în raport ca fiind ”fără precedent” și cu riscul de a facilita cyber-criminalitatea în UE.Sursa: AFP