Folosește Facebook microfonul telefonului pentru a asculta tot ce faci? Subiectul revine în prim-plan cu noi exemple. Compania neagă vehement

Brian Solis, un analist tech din California, discuta cu un prieten în timp ce mergeau cu mașina prin Texas și amicul îi povestea lui Solis că vrea să cumpere o fermă, însă are probleme cu finanțarea fiindcă era considerată un ”barndominium” (combinație între hambar și condominium). Partea care l-a uluit pe Solis este că, deși nu mai auzise acest cuvânr vreodată și nu l-a căutat nici pe Google, când a coborât din mașină, pe Facebook i-au apărut reclame la barndominii de vânzare în Texas. Subiectul a fost relatat de USA Today Solis a rămas uluit, a spus povestea pe Facebook și s-a întrebat: Cum este posibil așa ceva?. Prietenii lui au venit cu exemple și au povestit cum Facebook le-a arătat reclame la o anumită marcă de mașină, numai după o scurtă discuție cu voce tare. Altcineva a povestit cum fiica sa i-a arătat ceva ce a cumpărat, într-o discuție face-to-face, iar Facebook i-a afișat imediat pe telefon reclame la produse similare.Și la articole publicate de HotNews în trecut pe acest subiect unii cititori povestesc experiențe. Iată un exemplu:In timp ce colegii mei vorbeau de paturi, mie imi apareau pe ecran reclame la saltele.A fost haios cind mi-au aparut la un moment dat reclame la pistoale dupa ce discutasem de banci sau, mai rau, reclame la servicii funerare, asta dupa ce discutasem despre niste boli.Ascultă Facebook-ul zgomotul ambiental și ne serveșste apoi reclame în funcție de ce se aude pe microfon? S-au scris mii de articole în ultimii ani, iar opinia generală a specialiștilor este că Facebook nu face asta, fiindcă ar fi complicat din punct de vedere tehnic și în multe cazuri ar fi imposibil.În plus, nici nu ar fi nevoie. Facebook, dar și Google, au atât de multe informații despre noi, încât ne pot livra reclame bine țintite și fără să fie nevoie să asculte tot ce vorbim. În plus, la smartphone-urile simple, de intrare în gamă, puterea de procesare este scăzută și terminalele nu au cum să fie folosite pentru a ne spiona vocal.În iunie 2016 Facebook a explicat faptul că nu folosește microfonul pentru a schimba în vreun fel ce vezi în News Feed ”Câteva articole recente sugerau că ascultăm conversațiile oamenilor pentru a le arăta reclame relevante. Nu este adevărat. Afișăm reclame ăn funcție de ce îi interesează pe oameni și de alte informații din profil, dar nu și în funcție de ce vorbesc cu voce tare.Facebook a spus de nenumărate ori că accesează microfonul telefonului doar dacă aplicația a primit permisiunea din partea utilizatorului și doar când fac ceva unde este nevoie de microfon (spre exemplu trimiterea de mesaje).Și Mark Zuckerberg a fost întrebat în aprilie, la audierile din Congresul SUA. Răspunsul lui a fost ”Nu” și a ținut să adauge; ”Domnule senator aș vrea să fiu cât se poate de clar. Vorbiți despre această teorie a conspirației care s-a tot răspândit, cea conform căreia ascultăm prin microfon tot ce se întâmplă și folosim în reclame ce aflăm. Ca să fie clar; permitem oamenilor să filmeze cu sunet clipuri și să le distribuie în rețea”, spune Zuckerberg, explicând că acestea sunt cazurile în care Facebook utilizează microfonul telefonului.Și săptămâna trecută, într-un răspuns scris trimis Congresului SUA, Facebook a negat că ar face așa ceva sau că ar avea de gând să facă pe viitor. Unii nu au fost însă mulțumiți și au spus că Facebook nu a fost destul de vehementă în a promite că nu va asculta niciodată ce vorbesc oamenii.De menționat că cei care au dubii în legătură cu acțiunile Facebook pot să intre în setările (reglajele) telefonului și să aleagă ca aplicația Facebook să nu mai aibă permisiunea să utilizeze microfonul telefonului.Sunt voci care spun că acționarea acestei setări nu schimbă nimic și Facebook continuă să ne spioneze.Presa americană a scris că Facebook avea în plan să lanseze boxe smart stil Google Home sau Amazin Echo, dar au renunțat la idee pentru un timp până se vor asigura că pot lansa produsele fără a stârni uriașe controverse.