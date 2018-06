​VIDEO Asistentul vocal Google Duplex va începe să dea singur telefoane din această vară, pentru a face rezervări și programări

Google spunea că ar vrea ca asistentul vocal să poarte discuții cu oameni reali și să se poată și înțelege cu ei. Sundar Pichai, șeful companiei, a făcut în luna mai o demonstrație cu două înregistrări: una în care asistentul făcea programare la coafor și alta în care rezerva o masă la restaurant.









Pentru a părea cât mai real, asistentul imită și interjecții verbale și mici ”dregeri” ale vocii sau ezitări. În plus, vocea nu sună ”metalic” au ”robotizat”, ci pare foarte naturală.

Acum, Google a făcut noi demonstrații și a mai publicat un video în care dă un exemplu despre cum ar putea fi folosit Duplex. Practic poți ruga asistentul vocal să îți rezerve o masă la un anumit restaurant și la o anumită oră. iar Duplex sună, cei de la restaurant înțeleg ce vrea să spună și, după ce rezervarea este făcută, posesorul telefonului este notificat că totul s-a rezolvat.









Evident că lucrurile nu sunt atât de simple și că Duplex nu poate vorbi complex ca un om și nici nu poate înțelege tot ce i se spune. Cei de la Google spun că încep testele în care Duplex va purta conversații cu oameni reali, fiind alese câteva restaurante și frizerii.

Tehnologia este numită Duplex de Google și este gândită să ajute utilizatorii, scăpându-i de mici sarcini de care ar putea uita. În plus, va fi utilă pentru ca utilizatorii să poată lua legătură cu mici business-uri care nu sistem de rezervări online.Testele vor fi făcute în mai multe faze, cu complexitate cerscândă. Pentru început Duplex va suna la diverse firme pentru a întreba desăre orele de funcționare, urmând ca informațiile aflate să fie trecute în descrierile firmelor pe Google Maps. Apoi va urma etapa rezervărilor la restaurant și apoi cea a programărilor la coafor. Testele vor fi făcute în SUA, Duplex funcționează doar în engleză, însă planul este ca pe viitor să fie adăugate și alte limbi.Pentru a elimina controversele ce au apărut după primele demosntrații, Duplex se va prezenta la începutul oricărei conversații cu o formulă de genul: I’m Google’s automated booking service, so I’ll record the call.Google va testa Duplex în colaborare cu operatori umani care pot interveni dacă asistentul vocal este în dificultate. În plus, vor fi monitorizate discuțiile, pentru a vedea ce trebuie îmbunătățit.Sursa: The Verge