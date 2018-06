Jumătate dintre utilizatori nu își protejează dispozitivele mobile cu parole - studiu

Numeroși utilizatori accesează Internetul și fac diverse alte activități de pe dispozitivele mobile, astfel încât pierderea unui dispozitiv din cauza unei infracțiuni este probabil un eveniment mai supărător ca oricând. De exemplu, 68% dintre indivizi spun că accesează cu regularitate Internetul de pe un smartphone (de la 60%, în 2016), iar 34% dintre ei folosesc o tabletă în același scop.Prin urmare, pe aceste dispozitive sunt păstrate și de pe ele sunt trimise mai multe tipuri de date importante. De exemplu, peste o treime (35%) dintre persoane folosesc smartphone-ul pentru online banking, ceea ce, evident, înseamnă acces la informații financiare valoroase. În plus, 57% dintre respondenți își folosesc în mod constant smartphone-ul ca să-și acceseze e-mail-ul personal, iar 55% spun că îl folosesc pentru activități de social media, ambele implicând, de asemenea, mari cantități de date sensibile.Studiul Kaspersky Lab a fost realizat în rândul a 23.000 de internauți din 32 de țări.Faptul că au foarte multe date importante pe dispozitivele mobile nu îi face neapărat pe oameni mai conștienți și mai grijulii – mai puțin de jumătate (48%) le protejează cu parole și numai 14% dintre ei își criptează fișierele și folder-ele pentru a împiedica accesul neautorizat. Deci, dacă aceste dispozitive ajung pe mâini nepotrivite, toate datele – de la conturi personale, la fotografii, mesaje și chiar date financiare – ar putea deveni accesibile altor persoane.Chiar și pierderea unor dispozitive care sunt protejate cu parole ar putea avea consecințe serioase. De exemplu, 41% dintre utilizatori fac backup datelor și numai 22% folosesc funcțiile anti-furt de pe dispozitivele lor mobile, ceea ce înseamnă că este foarte posibil ca foștii proprietari ai acestor dispozitive să rămână fără acces la informațiile și conturile lor personale.“Dispozitivele noastre conectate ne dau acces la informații importante, oriunde și oricând. Sunt obiecte prețioase pe care normal că infractorii vor să pună mâna, iar misiunea lor este simplificată de faptul că majoritatea telefoanelor furate nu sunt protejate de o parolă. Sunt câteva lucruri pe care toată lumea le poate face pentru a-și proteja dispozitivele și datele de pe ele. Setând o parolă și folosind o soluție de securitate specializată, care are și protecție anti-furt, utilizatorii își pot proteja informațiile personale, fotografiile și conturile online.”, spune Dmitry Aleshin, VP for Product Marketing, Kaspersky Lab.