​Firma IT ieşeană IntelligentBee a lansat platforma de self-ticketing Eventway prin care organizatorii de evenimente pot vinde bilete electronice, identificabile prin codul QR. Targetul pentru primul an de la lansare a fost de 40.000 de bilete vândute, dar a fost depășit după Afterhills, iar în al doilea an îşi propune să vândă 100.000 de bilete. Cum funcţionează acestă platformă.

Citeste continuarea pe StartupCafe.ro