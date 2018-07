[P] Luxoft România - de la tehnologiile de zi cu zi, la sistemele folosite pe Stația Spațială Internațională

Segmentul de industrial software nu face excepție, fiind probabil domeniul cu cea mai interesantă evoluție în industria IT. Dar poate mai important, este acea componentă ce are un impact direct asupra lucrurilor de la cel mai mic nivel.Pentru Luxoft România, industrial software înseamnă dezvoltarea de proiecte menite să facă viața oamenilor mai ușoară. Soluțiile dezvoltate de cei 80 de ingineri software specializați pe zona industrială sunt implementate în echipamente regăsite în industrii variate precum petrol și gaze, producție, transporturi sau energie. Sunt acele echipamente proiectate să lucreze în condiții vitrege, precum radiații, apă sau la temperaturi mari, echipamente care, din punct de vedere software și hardware, respectă standarde ridicate de siguranță și de robustețe. Folosind cele mai noi arhitecturi hardware și software, specialiștii Luxoft acoperă proiecte pe întreg spectrul de dezvoltare, testare și automatizare software.„Tehnologia are acest dar de a ușura viețile oamenilor. Soluțiile pe care le dezvoltăm, cred că mai mult ca oricare alte soluții IT, au aplicabilitate directă și un impact vizibil asupra vieții oamenilor. Fie că vorbim de banalul mers la supermarket sau de transportul cu metroul, trenul sau avionul, diversele produse pe care le consumăm sau folosim zilnic, până la energia electrică pe care o folosim acasă, sunt puse în mișcare de tehnologii și soluții dezvoltate de echipe ca cea din care fac și eu parte”, spune Petruț Cîrstea, Program Manager, Luxoft România.Soluțiile dezvoltate de inginerii Luxoft susțin activitatea companiilor din diferite industrii: de la controlul și managementul liniilor de fabricație, fie că vorbim despre mașini sau bunuri de larg consum, până la controlul și comunicațiile din metrou, precum sisteme de afișaj, alarme sau control. Aplicațiile tehnice se regăsesc inclusiv în aeroporturi, exemplu fiind banda de bagaje, sistemele de supraveghere video, dar și la nivelul platformelor petroliere. Tehnologiile din spatele acestor elemente sunt puse în mișcare de specialiștii care livrează servicii de la dezvoltare sofware, testare manuală și automată, validare și testarea securității pentru firmware-ul de pe diverse echipamente de comunicații (switch-uri și routere), dar și aplicații cloud, mobile sau stand alone de management și control pentru echipamentele vizate.Faptul că trecem printr-o revoluție industrială în care digitalizarea și automatizarea dictează mersul lucrurilor nu mai este o noutate. Revoluția, însă, depășește cadrul obișnuit, atingând noi culmi de dezvoltare, chiar și în spațiu. Telecomunicațiile de pe Stația Spațială Internațională, de exemplu, sunt o dovadă clară a cât de departe a ajuns tehnologia. Cunoștințele și talentul echipei de ingineri a Luxoft au depășit astfel granițele terestre, echipa din România participând la dezvoltarea și testarea sistemului de operare care rulează pe echipamentele folosite în monitorizarea și controlul diverselor echipamente de pe Stația Spațială.Despre echipa Luxoft România, care dezvoltă soluții pentru segmentul industrial, și oportunitățile de carieră disponibile în cadrul companiei poți afla accesând acest link sau vizitând pagina oficială de Facebook