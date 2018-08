Apple continuă urcarea și se apropie și mai mult de capitalizarea de 1.000 de miliarde, după anunțarea unor rezultate financiare peste așteptări

Rezultatele financiare Apple in Q2 2018

Compania a vândut 41,3 milioane de iPhone-uri trimestrul trecut, față de 41 de milioane în perioada similARĂ DIN 2017.în plus, lansarea modelului de vârf de gama iPhoneX anul trecut a făcut ca prețul mediu al unui iPhone vândut de companie să atingă un record de 724 doalri/unitate, față de 606 dolari acum un an. iPhone generează peste 60% din veniturile companiei.În ședința de post-tranzacționare de la bursa din New York acțiunile au crescut cu 3,5%, capitalizarea depășind 950 miliarde dolari.Capitalizarea Apple a avut o evoluție spectaculoasă. Conform datelor BBC, în 2001 era de numai 6 miliarde dolari, în momentul lansării iPhone ajunsese la 106 miliarde dolari (iunie 2007), iar trei ani mai târziu era la 174 miliarde dolari. În toamna lui 2014 a fost depășit pragul de 600 miliarde dolari și trei ani mai târziu cel de 800 miliarde dolari.Au existat și perioade de cădere: de la 588 miliarde dolari în septembrie 2012 la 325 miliarde dolari în aprilie 2013.Trimestrul trecut veniturile au crescut cu 17%, până la 53,3 miliarde dolari, în timp ce profitul a urcat cu 32%, la 11,5 miliarde dolari.