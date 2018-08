Facebook lansează instrumente pentru controlul timpului petrecut în rețea și permite utilizatorilor să stabilească o limită zilnică maximă

Pentru a accesa noile instrumente, vizitati pagina de setări din fiecare aplicație. Pe Instagram selectati "Your Activity” iar pe Facebook, optiunea "Your Time on Facebook". În partea de sus, veți vedea un tablou de bord care vă arată timpul mediu petrecut utilizand aplicația de pe dispozitivul respectiv. Apăsați orice bară pentru a vedea timpul total inregistrat pentru ziua in curs. Sub tabloul de bord, puteți seta un memento zilnic pentru a vă trimite o alertă atunci când ați atins timpul pe care ati decis sa il petreceti in aplicație in ziua respectiva.Aveți posibilitatea să modificați sau să anulați memento-ul în orice moment. De asemenea, puteți selecta "Notification Settings" pentru a accesa rapid noua setare "Mute Push Notifications". Aceasta va limita notificările dvs. Instagram sau Facebook pentru o perioadă de timp, atunci când aveti nevoie să nu fiți deranjat.Compania spune că noile opțiuni, ce vor fi disponibile în curând, au fost create pe baza colaborării cu academicieni, cu reputați experți și organizatii specializate în sănătate mentală, a unor cercetări ample efectuate de rețeaua socială și a feedback-ului primit de la comunitatea acesteia.Facebook a dezvoltat noile instrumente din dorința de a se asigura că timpul petrecut de utilizatori în aplicațiile sale este rezultatul unei decizii asumate și că le oferă acestora inspirație și o experiență pozitivă. Prin aceste noi opțiuni, obiectivul Facebook este de a le oferi utilizatorilor mai mult control asupra timpului petrecut pe platformele sale. De asemenea, își propune ca aceste instrumente să încurajeze conversațiile între părinți și adolescenți cu privire la obiceiurile online potrivite pentru aceștia, spune compania.