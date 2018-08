Facebook vrea să câștige bani cu ajutorul WhatsApp, la patru ani după ce a cumpărat aplicația, cu 22 miliarde dolari

După testele care au demarat anul trecut, WhatsApp lansează acum serviciile business care le vor permite companiilor să trimită mesaje clienților care au contactat pe aplicație acele companii. De exemplu, clienții vor putea afla stadiul unei livrări sau vor putea pune întrebări legate de biletele de avion sau de cumpărarea acestora.Whatsapp spune că mesajele trimise de companii nu trebuie să fie promoționale, ci utile pentru clientul respectiv care va putea în orice moment să le blocheze dacă se simte deranjat.Compania va putea răspunde gratuit dacă o va face în sub 24 de ore, iar dacă nu o face în acest interval, mesajele le vor fi facturate, spun cei de la Whatsapp care adaugă că au testat soluția cu 90 de companii mari precum Uber și Singapore Airlines.Ce spunea WhatsApp în 2017 și cum justifica nevoia unei soluții businessMulți oameni folosesc aplicația pentru a comunica cu companiile de care au nevoie. De fapt, multe dintre aceste comunicări se întâmplă în fiecare zi, fie prin plasarea unei comenzi către o brutărie din apropriere sau prin verificarea unei colecții de haine. Însă modalitatea prin care acest lucru se întâmplă pe WhatsApp în acest moment este foarte rudimentară. Am auzit povești privind proprietari de magazine care folosesc WhatsApp pentru a păstra legătura cu sute de clienți doar prin intermediul unui singur telefon, și, de asemenea, am ascultat oameni care erau nesiguri de autenticitatea unei anumite companii.Whatsapp adăga și căMomentan, lucrăm și dezvoltăm noi opțiuni prin intermediul unei aplicații gratuite WhatsApp Business pentru companii mici, precum și o soluție corporate/enterprise pentru companii mai mari care operează la nivel mai mare și care utilizează o bază de date globală, precum linii aeriene, pagini de web de e-commerce și bănci. Aceste companii vor putea folosi această soluție pentru a le oferi clienților informații utile, precum orarul unui zbor, confirmări de livrare sau alte informări.