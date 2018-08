​EXCLUSIV Facebook își cere scuze și spune că este de vină în scandalul cu profilurile celor care au comentat pe pagina Poliției: Profilurile au fost suspendate din greșeală de sistemele noastre automate

Înainte de izbucnirea scandalului, Poliția Română avea nota 3,2 din 5.000 de review-uri, iar miercuri se ajunsese la 1,1 din peste 50.000 de review-uri.





Despre răspunsul obținut de la Facebook



Le-am expus celor de la Facebook Europe cele întâmplate și le-am trimis link-uri la articole de pe Euronews și BBC unde erau descrise cele întâmplate.



Apoi am întrebat dacă administratorii unei pagini pot să reclame userii pentru că au dat note minime și dacă este atât de ușor pentru Facebook să suspende temporar un cont doar pentru câteva cronici negative?



Întrebarea în engleză



Can a page report users for giving low ratings and is it so easy for Facebook to temporarly suspend an account just for some bad review?



Zeci de români au povestit că le-au fost suspendate temporar conturile de Facebook după ce au au dat review pe pagina Poliției. Suspendările nu au durat mult, dar au fost neplăcute, oamenii fiind nevoiți să completeze diverse câmpuri și să-și schimbe parola pentru a-și reactiva conturile.HotNews.ro a transmis Facebook întrebări legate de scandalul cu profilurile suspendate, iar compania, după ce a investigat situația, a venit cu un răspuns.”Ne pare foarte rău de greșeală. Profilurile au fost suspendate din greșeală de sistemele noastre automate și au fost restabilite cât de repede posibil după ce am putut investiga situația. Ne pare rău pentru neplăcerile cauzate. Confirmăm că, în urma investigației, am descoperit că blocările au fost rezultatul unei erori la sistemele noastre automate anti-spam”.Iată și răspunsul în engleză.Pagina de Facebook a Poliției Române, care a fost în centrul scandalului, a renunțat joi la secțiunea de review-uri după ce ratingul se prăbușise din cauza zecilor de mii de utilizatori care dădeau note de o stea după scandalul șoferului care s-a ales cu dosar penal din cauza mesajului anti-PSD de pe plăcuțele de înmatriculare.