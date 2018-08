Facebook a obținut drepturile de difuzare a meciurilor din Champions League în America Latină

Contractul include un flux video live gratuit atât din Liga Campionilor, cât și de la meciurile din Super Cupă — până la 32 de meciuri pe sezon, scrie The Verge O mulțime de jucători de top din America Latină joacă la echipe de fotbal europene în fiecare an, făcând acest parteneriat o afacere importantă pentru mulți fani ai fotbalului.Aceasta este cea mai recentă încercare a Facebook de a aborda piața de video live streaming în sport, după ce în ianuarie l-a angajat pe Peter Hutton, fostul CEO al rețelei TV Eurosport.Facebook a făcut oferte similare pentru alte sporturi în trecut, cum ar fi cea pentru NBA (liga de baschet). Dar este încă neclar dacă astfel de tranzacții oferă platformei un avantaj față de alte rețele sociale precum Twitter, care și-a asigurat propriul contract cu MLB (liga americană de baseball) la începutul acestui an sau servicii de streaming video precum YouTube.Contractul dintre Facebook și UEFA este valabil între 2018 și 2021 și se va limita la țările vorbitoare de limbă spaniolă.