Hackerii ruși au noi ținte în SUA și atacă organizații critice la adresa regimului Putin, spun cei de la Microsoft

Microsoft spune că a depistat și suspendat website-uri create de fosta unitate G.R.U a Kremlinului, site-uri care îi făceau pe useri să creadă că fac click pe link-uri ale organizațiilor Hudson Institute și International Republican Institute. De fapt, erau redirecționați către pagini create de hackeri și gândite pentru a le fura parole și alte informații.Hackerii și-au schimbat țintele și atacă acum think-tank-uri conservatoare, iar scopul rușilor este să perturbe activitatea unor instituții care critică regimul Putin și care cer noi sancțiuni împotriva Rusiei.Anunțul Microsoft vine într-o perioadă foarte tensionată pentru relațiile SUA-Rusia, pe fondul anchetei privind implicarea Rusiei în alegerile americane din 2016 și, mai ales, pe fondul apropierii alegerilor parlamentare din SUA (US midterm elections, de pe 6 noiembrie).Se poate vedea o nouă creștere a atacurilor și o diversificare a tipurilor de site-uri care sunt luate la țintă, spune Brad Smith, președinte la Microsoft, adăugând că sunt și organizații de orientare republicană, dincolo de site-urile care au fost ținte în trecut.”Atacurile își propun să perturbe și să dezbine. Este aici un risc asimetric pentru societățile democratice. Vorbim de genul de atacuri pe care le vedem inițiate de regimuri autoritare cu intenția de a crea cât mai multe grupuri care să aducă dezbinare în societatea noastră”, mai spune Smith.Duminică, John R. Bolton, consilierul național pentru securitate al SUA, spunea că nu doar Rusia reprezintă un pericol pentru alegerile din toamnă, ci și China, Iran și Coreea de Nord.Surse: The New York Times