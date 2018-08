VIDEO Lenovo a prezentat la IFA Berlin un nou tip de laptop, cu două ecrane

Compania chineză Lenovo a prezentat la târgul IFA Berlin un nou tip de laptop cu două ecrane, de data aceasta al doilea ecran având tehnologia e-ink, cunoscută de la e-readere. Modelul se numește Yoga Book C930, dispune și de un stylus, cântărește aproape 800 de grame și va costa 999 de euro. Printre laptop-urile lansate acum se numără și unul despre care compania spune că poate reda după încărcare 25 de ore de conținut.









”Noul Yoga Book C930 este primul laptop cu ecran dual cu tehnologie eInk. Versatilul ecran E Ink se transformă într-o tastatură dinamică, ce poate fi personalizată, caiet digital pe care se poate scrie sau desena direct cu stylus-ul și chiar într-un e-reader prin simpla atingere a unui buton”, spune compania.

Yoga C930 vine cu un stilou care se încarcă în slot-ul său. Microfoanele far-range permit folosirea asistenților Cortana și Alexa, care pot recunoaște și primi comenzi de la 4 metri depărtare și atunci când laptopul e în modul stand by.





Yoga Book C930 are ecran de 10,8 inci (2560 x 1600 LCD), cântărește 1,38 kg și are 4 GB de RAM și 256 GB stocare SSD. Cântărește 775 de grame, iar autonomia bateriei este de 8 ore jumătate.Modelul are procesoare Intel Core de generația a 8-a și prezintă o balama rotativă ce integrează un soundbar Dolby Atmos ”cu boxe special create pentru a propaga un sunet captivant”.